Эксперты считают, что Турция «закрепила флажок» с Крымом на перспективу

Эксперты считают, что Крым все еще представляет интерес для Турции. Этот и другие аспекты русско-турецких отношений обсудили в ходе пресс-конференции «Обострение украинского конфликта: реальна ли угроза для Крыма?», передает корреспондент ФАН с мероприятия.

«Турция всегда играет свою игру. Играла, играет и будет играть. Неважно, как ее можно рассматривать: как члена НАТО, как экономического партнера России, как союзника США… Пока власть находится у [Тайипа Реджепа] Эрдогана, она будет преследовать свои интересы и ситуативно менять направление игры. Второе: Турция традиционно не признает Крым в составе России, и эта ситуация не изменится в ближайшее время, что бы там ни произошло», ― сообщил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что Турция, с одной стороны, — один из спонсоров украинской «Крымской платформы», но с другой — у Турции и России есть общий интерес ― Черное море, которое должно оставаться внутренним, здесь не должны получать ключевое влияние внерегиональные игроки.

Федеральное агентство новостей /

Бедрицкий считает, что — возможно, не сейчас, а лет через 20-30 — Турция может начать расценивать воссоединение Крыма со своими земляками как реальную перспективу. Она готовит почву для этого, и «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация) является одним из проводников.

«Что называется, они флажок закрепили и на перспективу видят это своей, пусть отдаленной, целью. Государство — мощное, существующее не одно столетие, имеющее богатые государственные традиции ― они всегда действуют в том числе и на перспективу. Это понятно, что у Турции интересы в этом регионе будут всегда — до тех пор, пока будет существовать Турция», ― подчеркнул российский политолог и журналист, автор нескольких книг, посвященных современной украинской политике, Алексей Кочетков.

Он отметил, что Крым ― не единственный российский регион, к которому у Турции есть интерес. Кочетков считает, что Турция создает России определенные трудности, точки напряжения — это хорошая позиция для ведения переговоров, для политической торговли и прочего. Так же и Россия имеет свои интересы в той же Сирии. Это помогает странам договариваться.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что не считает угрозы Турции в отношении Крыма серьезными, а также припомнил ситуацию с Кипром.