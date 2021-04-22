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Украину предостерегли, что военная помощь от США окажется ненужным барахлом

Общество
Украину предостерегли, что военная помощь от США окажется ненужным барахлом
Федеральное агентство новостей  / 

Комитет Сената США поддержал законопроект по безопасности партнерства с Украиной, предусматривающий ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов и выделение до 4 млн долларов на подготовку военных. Этот законопроект внесен еще при Дональде Трампе, но так и не был подписан.

Сейчас по законопроекту должны пройти слушания и голосование, однако вопрос, когда он дойдет до Джо Байдена, остается лишь вопросом времени. Какие последствия это повлечет за собой, рассказали эксперты в рамках пресс-конференции «Обострение украинского конфликта: реальна ли угроза для Крыма?».

«Есть огромное количество примеров в истории с подобной помощью. Это значит, Украина будет должна еще 300 млн долларов американцам. При этом они спишут туда очередного барахла, которое даже в страны НАТО впарить невозможно, а должны будут украинцы. На здоровье! Вопрос: чем потом американцы будут забирать? Они ведь никогда не оставляют все как есть», ― говорит российский политолог и журналист, автор нескольких книг, посвященных современной украинской политике, Алексей Кочетков.

Он также подчеркнул, что, если Украина получит эту поддержку, кто-то в погонах или без погон просто станет богаче, а что-то более ценное через время окажется в других регионах.

Украину предостерегли, что военная помощь от США окажется ненужным барахлом
Федеральное агентство новостей  / 

В то же время директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий отметил, что подобные программы помощи осуществляются на безвозмездной основе.

«Но есть один нюанс: американцы действуют (по принципу. — Прим. ФАН) «деньги в семье». Эти деньги не выделяются Украине, они не поступают живыми, они перераспределяются между теми американскими компаниями, которые задействованы в контракте, и Украина уже получает то, что получает. К деньгам она доступа не имеет. Она может потом перепродать это оружие, вернее, не сама Украина, а украинские официальные лица. А прямого доступа к живым деньгам она не имеет и иметь не будет», ― объяснил Бедрицкий на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Александр Бедрицкий абсолютно уверен, что Байден подпишет данный законопроект, так как в США сейчас у власти клинтонианский клан, настроенный на войну.

Ранее ФАН сообщал, что МИД Украины в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил системы для радиоэлектронной защиты от России.

сша украина финансирование
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