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Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму

Происшествия
Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
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В среду, 21 апреля, стало известно об обысках в департаменте земельных отношений администрации города Евпатории и о допросах двух заместителей главы — Павла Охтинова и Сергея Еременко. Руководитель ДИЗО Евгений Локаец также отправился на допрос. Была изъята документация и техника. Известно, что все они из команды арестованного в конце ноября прошлого года экс-замглавы администрации Кирилла Вавренюка.

Информацию о проведении обысков подтвердил и глава города Роман Тихончук. В комментарии ФАН сотрудники администрации высказывали предположения на этот счет, самым частым из них была версия о махинациях с недвижимостью.

Сегодня ФАН сообщили в СК России по Республике Крым и городу Севастополю детали происходящего: глава департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вместе с ним подозреваемым по аналогичной статье этого уголовного дела проходит бывший первый замглавы администрации Евпатории. 

В частности, выяснилось, что в июне 2018 года руководитель ДИЗО вместе с первым замглавы администрации помогли общему знакомому незаконно получить права собственности на муниципальную квартиру, в которой тому на законных основаниях отказали.

Но, даже имея основания для отказа, начальник ДИЗО все равно подготовил постановление о передаче знакомому служебного жилого помещения, а первый замглавы администрации Евпатории подписал этот документ. После этого администрация безвозмездно передала квартиру в единоличную собственность мужчине.  

Сейчас правоохранители занимаются установлением иных фактов противоправной деятельности упомянутых лиц.

Обыски в администрации Евпатории связаны с махинациями с недвижимостью в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Следственный комитет Российской Федерации

Отметим, что экс-замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка ФСБ задержала 26 ноября 2020 года. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Следствие предполагает, что Вавренюк получил взятку в виде объекта капитального строительства за утверждение схемы земельного участка и сдачи участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. За несколько дней до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

крым обыски евпатория
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