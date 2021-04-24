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Друзья собирают грибы, а я ― мусор: волонтер из Ялты вдохновляет на добрые дела

Общество
Друзья собирают грибы, а я ― мусор: волонтер из Ялты вдохновляет на добрые дела
Лев Легостаев  /  из личного архива

Супер-агент чистоты — так назвали в социальных сетях Льва Легостаева. В одиночку он собрал восемь пакетов мусора на тропинке к магазину «ПУД» от остановки «Ореховая» в Ялте. Из них четыре пакета со стеклом, три ― с пластиком и 1/3 пакета — с прочим мусором.

Также было десять алюминиевых банок, 36 крышек, которые Лев намеревается сдать в магазин, а вырученные деньги отдать на благотворительность, и один телефон ― он отправится в другой специализированный магазин, чтобы аккумулятор сдали на переработку. Еще Лев освободил два дерева ― одно от проволоки, второе — от петли изоляции провода. На все это волонтер потратил два с половиной часа.

Как отмечает сам Лев, он не может сказать, сколько лет назад начал собирать мусор во время любого выхода на природу. Однажды он освободил дерево на Ласточкином гнезде от завязок, потом полностью очистил деревья на смотровой в Ласпи, собрал несколько пакетов мусора на Кояшском озере, собирал бутылки и обертки на Меганоме, на историческом фестивале под Севастополем, в лесу у озера…

«Идем в лес. Друзья собирают грибы, а я ― мусор... Неужели это нужно только мне? Неужели другим людям не больно смотреть на мусор на природе, на улицах? Да, это может быть не наш мусор, но это наша планета», — рассказал корреспонденту ФАН волонтер Лев Легостаев.

«Друзья собирают грибы, а я ― мусор»: волонтер из Ялты вдохновляет на добрые дела
Лев Легостаев  / из личного архива

Ранее он активно занимался зооволонтерской деятельностью, включающей в себя отлов и транспортировку кошек и собак для стерилизации и оказания ветеринарной помощи. Иногда бывало, что спасал птиц, ежей, белок, черепах. Однако в январе Лев остался без автомобиля и, как он сам отмечает, зооволонтер без машины ― это очень неэффективно. Теперь он регулярно участвует в субботниках, организованных группой «Чистая Ялта».

«Вдохновляют люди, которые принимают участие в субботниках, бескорыстно тратят время и силы на очищение города, леса от мусора. Вдохновляют организаторы сообщества. Лично я знаком с Таней Шиловой — создателем группы, и Евгенией. Таня организовывает связь с компанией «Альтфатер», вывозящей мусор после субботника, Женя снимает фото и видео, делает хорошие ролики, которые тоже вдохновляют людей», — делится Лев.

«Друзья собирают грибы, а я ― мусор»: волонтер из Ялты вдохновляет на добрые дела
Лев Легостаев  / из личного архива

А на тропинке к магазину «ПУД» прошло уже три субботника, но бутылки и окурки продолжают появляться, по этому поводу у волонтера есть несколько предложений.

«Было бы здорово разместить там пару урн. Например, одну — для стекла, вторую — для пластика. И пепельницу. Написать новые объявления — старые, которые размещали активисты из «Чистой Ялты», уже не читаются. Было бы очень здорово попросить руководство магазина, чтобы кто-то из сотрудников регулярно относил мусор из этих урн в бачки. Там около 200 метров до бачков. Это не сложно.

А в самом помещении поставить коробочку для приема батареек. Это очень опасный вид отходов. У «Чистой Ялты» есть контакты с ярославской компанией. В прошлый раз они присылали машину, которая вывезла из Крыма 1,5 тонны батареек. Также было бы отлично сделать ступеньки ― деревянные или металлические ― через газовую трубу на этой тропинке», — обращается к администрации Ялты Лев.

За деятельностью Льва Легостаева можно наблюдать в его группе ВКонтакте, где он выкладывает ролики и отчеты о проделанной работе. Возможно, кто-то из читателей ФАН вдохновится его примером и поможет сделать нашу планету чище и добрее.

Ранее ФАН рассказывал, как волонтеров из Севастополя наградили памятными медалями за помощь беременной женщине.

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