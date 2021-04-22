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Серьезное ДТП произошло под Евпаторией при столкновении легковушки с автобусом

Происшествия
Серьезное ДТП произошло под Евпаторией при столкновении легковушки с автобусом
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

Утром 22 апреля на трассе Черноморское — Евпатория в районе города Саки произошла авария. Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, на автодороге столкнулись автобус ПАЗ и легковое авто Hyundai.

«По предварительным данным, водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем», — сказали в ведомстве.

Различные травмы и повреждения получили пять человек: водитель Hyundai, а также четверо людей из автобуса. Всех увезли в местную больницу для оказания медпомощи. Число пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

Серьезное ДТП произошло под Евпаторией при столкновении легковушки с автобусом
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Москвы Toyota и автозак не поделили дорогу.

дтп крым авария
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