Депутат рассказал об аферах с землей в Крыму, тянущихся со времен Украины

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить действия прокуратуры Симферопольского района по делу о передаче в частную собственность двух земельных участков в селе Пионерское. С депутатом этот вопрос обсудил корреспондент ФАН.

Два гектара в частные руки

Еще при Украине два крупных земельных участка (земли соцкультбыта, там должны были быть школы и детский сад) в селе Пионерском Симферопольского района были выделены двум супругам, проживающим в другом районе Крыма (в Красногвардейском).

В 2018 году администрация изменила вид разрешенного использования этих участков на ЛКХ (личное крестьянское хозяйство), после чего в 2019 году Госкомрегистр на основании документов, скрепленных украинской печатью, оформил землю в собственность данным лицам.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Однако местные депутаты Добровского сельского поселения утверждают, что никаких решений о передаче земельных участков этим людям не принималось. В дальнейшем эти заявления подтвердила прокурорская проверка.

В ходе судебного разбирательства прокуратура Симферопольского района не предоставила в суде выявленные факты мошеннических нарушений законодательства, установленных в ходе проверки прокуратурой Республики Крым, что в итоге привело к отклонению искового заявления.

Как удалось выяснить ФАН, депутат обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с соответствующим обращением и очень надеется на справедливое решение вопроса.

«Я написал обращение на имя генерального прокурора, чтобы выяснили, каким путем прокуратура Симферопольского района пришла в суд, казалось бы, в такой справедливой позиции, неподготовленной и не предоставила доказательств незаконного отчуждения данных земельных участков», — сказал Бальбек.

Также парламентарий добавил, что сложившаяся в Пионерском ситуация не единичный случай. Подобные схемы отчуждения земли периодически встречаются на территории Республики Крым. Например, схожий случай недавно был выявлен жителями села Молодежное, где якобы в 2011 году земельные участки были переданы в собственность.

Местные жители считают, что основанием выделения стали фиктивные решения, из-за которых при изменении генплана поселения в 2018 году ряд земельных участков в зеленой зоне превратился в ИЖС, что дало возможность на основании шестого ФКЗ дооформить решения, которые якобы были приняты в украинский период.

Руслан Бальбек отметил, что подобные случаи стали возможными в том числе потому, что муниципалитеты не сдали украинские печати, как это должно было быть, что открывает возможность всевозможным недобропорядочным гражданам участвовать в таких земельных аферах.