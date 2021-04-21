Воропаева объяснила, почему послание президента Путина стало важнейшим для молодежи

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собрания стало важнейшим для молодежи. Об этом в комментарии ФАН рассказала председатель Молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева. Отметим, что время выступления глава России уделил особое внимание поддержке молодежи и семей с детьми.

«Поддержка в сфере образования даст возможность молодым людям, которые не имеют финансовой возможности, получить высшее образование за счет увеличения количества бюджетных мест в вузах», — отметила собеседница ФАН.

Вместе с этим она подчеркнула, что поддержка беременных женщин и женщин, воспитывающих детей в одиночку, поможет тем, кто стоит на пороге принятия решения о сохранении ребенка. Воропаева выразила уверенность, что эти меры будут способствовать сокращению числа абортов и повышению благополучия детей.

«Инфраструктурные проекты — это вклад в будущее. Строительство центров спорта или досуга, благоустройство территорий — это дополнительные рабочие места для молодежи. Значит, у молодежи будет больше возможностей для самореализации у себя в регионе», — подчеркнула председатель Молодежного парламента при ГД.

Как ранее рассказывал ФАН, в Севастополе началось строительство большого спортивного центра, где юные крымчане смогут заниматься плаванием.