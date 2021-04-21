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Уродец на главном пляже Ялты: снесут ли отель «Парус», который так и не достроили

Общество
Уродец на главном пляже Ялты: снесут ли отель «Парус», который так и не достроили
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Его строили, строили, но так и не достроили: в Ялте недалеко от гостиницы «Ялта-интурист» и пляжа «Массандра» «красуется» недостроенный девятиэтажный корпус «Парус». ФАН разобрался, что будет с недостроем, «украшающим» городские склоны уже несколько десятков лет.

История этого корпуса берет начало в 1980-х годах ― именно тогда его начали строить на территории, принадлежащей дому творчества «Актер», за которым сегодня числятся также клуб, столовая, пляж и три корпуса. Однако спустя некоторое время стройку заморозили. Здание, по некоторым данным, простаивает аж с 1988 года. Причем вместо него, чтобы не терять туристов, рядом уже появился другой корпус. Разваливающийся же недострой, видимо, никого не смущает.

Летом 2011 года в администрации Ялты говорили, что корпус якобы собираются реконструировать и вроде даже прошли переговоры с собственником. Однако, судя по его сегодняшнему состоянию, с того времени так ничего и не изменилось. Само же здание уже заметно «поистрепалось» и только уродует вид на город.

Сейчас по фото можно увидеть, что верхние три этажа разобраны, территория со всех сторон огорожена забором, даже со стороны моря, а забор с одной из сторон стережет недружелюбный охранник.

В департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ялты на запрос ФАН сообщили, что данный недострой находится на территории в 26 840 кв. м, которую арендует акционерное общество «Дом творчества «Актер». Логично, что ответственность за его использование, реконструкцию или демонтаж несет собственник.

Уродец на главном пляже Ялты: снесут ли отель «Парус», который так и не достроили
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

При этом на запрос ФАН в руководстве дома творчества за три недели так никто и не ответил ― ни о планах по реконструкции, ни о планах по демонтажу. По всей видимости, этот замороженный уродец так и продолжит возвышаться над пляжем и «радовать» туристов своим заброшенным изяществом.

Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште выставили на продажу за полмиллиарда недострой, с которого недавно упал ребенок и чудом остался жив.

крым ялта
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