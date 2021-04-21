В Евпатории обыски: задержаны трое сотрудников администрации

Днем в среду в кабинетах здания администрации Евпатории сотрудники силовых структур проводили обыски. Об этом ФАН сообщили источники в администрации города.

Трех человек задержали и увезли на допрос. Речь идет о двух заместителях главы администрации Евпатории и начальнике ДИЗО (Департамент имущественных и земельных отношений).

Это информацию позже подтвердил глава города Роман Тихончук. Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев по данному поводу.

Ранее ФАН сообщал, что в Евпатории с завидной регулярностью задерживают чиновников городской администрации.