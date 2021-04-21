Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:58
Общество
Росгвардия организовала встречу ветеранов Второй мировой войны из РФ, Франции и США
17:57
Политика
Под прикрытием «Минска-2»: на Украине раскрыли истинные планы по захвату Донбасса
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
Все новости

Боевые корабли Черноморского флота в Севастополе: какие суда можно увидеть в городе

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 17:32
Общество
Боевые корабли Черноморского флота в Севастополе: какие суда можно увидеть в городе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Масштабные учения авиации и флота состоялись накануне в Черном море, в учениях Черноморского флота участвовали более 20 кораблей и катеров, с неба их поддерживали три эскадрильи штурмовиков. А пока далеко от берегов идут тактические баталии, новые боевые единицы флота можно увидеть мирно пришвартованными в бухтах Севастополя.

Корреспондент ФАН отправился на фотоохоту и обнаружил несколько интересных экземпляров техники Черноморского флота.

ФАН покажет какие боевые корабли стоят в бухтах Севастополя
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

В Карантинной Бухте стоит старейшее морское судно Черноморского флота — «Коммуна». Год его постройки — 1912 г. Это действующее спасательное судно, которое отправилось в свой первый поход еще в царские времена. И до сих пор корабль не выглядит устаревшим.

«Все благодаря его классической конструкции. По сути, это катамаран, две гондолы, объединены в один корпус и четыре арки над ними, которые предназначены для спуска и подъема, например, подводных лодок или затонувших кораблей», — рассказал ФАН экскурсовод по Севастополю Артур Зайляев.

То, что корабль создан давно, выдает его корпус. Он не сварной, а клепаный. Листы металла сшивались специальным заклепками, потому как варить его тогда еще не умели. Именно с этой особенностью корабля связана интересная легенда о золотой заклепке. Многие матросы пытались найти спрятанный в обшивке парохода клад.

В бухте у площади Суворова в Севастополе издалека можно рассмотреть десантно-штурмовые катера проекта 02510 БК-18, которые в марте были приняты на вооружение одного из подразделений специального назначения Черноморского флота ВМФ России.

ФАН покажет какие боевые корабли стоят в бухтах Севастополя
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Они предназначены для проведения операций днем и ночью морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах. С них десант может высадиться на необорудованное побережье. Также катера могут использовать в борьбе с пиратством и терроризмом, для медицинской эвакуации, а также оказания помощи терпящим бедствие.

В бухте Казачьей расположился флот 561-го аварийно-спасательного цента ССО Вооруженных сил России. Он был сформирован в 2015 году. Центр создан на месте бывшего запасного аэродрома Черноморского флота на мысе Херсонес. Здесь готовят группы боевых пловцов Сил специальных операций — как военных водолазов-спасателей, так и специалистов для работы на больших глубинах.

ФАН покажет какие боевые корабли стоят в бухтах Севастополя
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Напомним, ранее ФАН писал о том, что в Севастополе туристам интересно не только любоваться памятниками и городскими достопримечательностями, но и рассматривать корабли, за которыми можно удобно наблюдать с берега.

севастополь боевые корабли комунна
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Боевые корабли Черноморского флота в Севастополе: какие суда можно увидеть в городе
Рейтинг@Mail.ru