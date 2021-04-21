Масштабные учения авиации и флота состоялись накануне в Черном море, в учениях Черноморского флота участвовали более 20 кораблей и катеров, с неба их поддерживали три эскадрильи штурмовиков. А пока далеко от берегов идут тактические баталии, новые боевые единицы флота можно увидеть мирно пришвартованными в бухтах Севастополя.

Корреспондент ФАН отправился на фотоохоту и обнаружил несколько интересных экземпляров техники Черноморского флота.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В Карантинной Бухте стоит старейшее морское судно Черноморского флота — «Коммуна». Год его постройки — 1912 г. Это действующее спасательное судно, которое отправилось в свой первый поход еще в царские времена. И до сих пор корабль не выглядит устаревшим.

«Все благодаря его классической конструкции. По сути, это катамаран, две гондолы, объединены в один корпус и четыре арки над ними, которые предназначены для спуска и подъема, например, подводных лодок или затонувших кораблей», — рассказал ФАН экскурсовод по Севастополю Артур Зайляев.

То, что корабль создан давно, выдает его корпус. Он не сварной, а клепаный. Листы металла сшивались специальным заклепками, потому как варить его тогда еще не умели. Именно с этой особенностью корабля связана интересная легенда о золотой заклепке. Многие матросы пытались найти спрятанный в обшивке парохода клад.

В бухте у площади Суворова в Севастополе издалека можно рассмотреть десантно-штурмовые катера проекта 02510 БК-18, которые в марте были приняты на вооружение одного из подразделений специального назначения Черноморского флота ВМФ России.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Они предназначены для проведения операций днем и ночью морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах. С них десант может высадиться на необорудованное побережье. Также катера могут использовать в борьбе с пиратством и терроризмом, для медицинской эвакуации, а также оказания помощи терпящим бедствие.

В бухте Казачьей расположился флот 561-го аварийно-спасательного цента ССО Вооруженных сил России. Он был сформирован в 2015 году. Центр создан на месте бывшего запасного аэродрома Черноморского флота на мысе Херсонес. Здесь готовят группы боевых пловцов Сил специальных операций — как военных водолазов-спасателей, так и специалистов для работы на больших глубинах.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Напомним, ранее ФАН писал о том, что в Севастополе туристам интересно не только любоваться памятниками и городскими достопримечательностями, но и рассматривать корабли, за которыми можно удобно наблюдать с берега.