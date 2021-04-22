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Премиальный отдых в Крыму может обойтись россиянам в 330 тысяч рублей и больше

Общество
Премиальный отдых в Крыму может обойтись россиянам в 330 тысяч рублей и больше
Пресс-служба Минкурортов Крыма  / 

Курортный сезон в Крыму стремительно приближается, и уже майские праздники покажут готовностью местной инфраструктуры к сезону.

Тем временем стоимость размещения в гостиницах в Крыму поднялась в некоторых случаях в два раза. Отельеры, пользуясь возможностью, поднимают цену, стараясь заработать и отбить стоимость вынужденного простоя во время коронавирусных ограничений.

Однако, как считают специалисты туристического бизнеса, такой высокий ценовой порог сможет урегулировать поток туристов, который, по их мнению, уже сегодня-завтра хлынет в Крым.

«Первую волну мы ощутим на себе уже на майские праздники. У нас полная заполняемость номеров на эти дни, мы выведем работать две смены. Из-за более высокого ценника сюда приедут более платежеспособные туристы, которые оставят здесь больше денег за время своего отдыха», — рассказала ФАН администратор одного из отелей в Алуште.

Средняя стоимость отдыха в некоторых отелях и гостиницах Крыма поднялась на 30%. Однако это произошло неравномерно. Еще можно найти доступные варианты отдыха. Но лишь в номерах и гостиницах невысокой звездности. И в частном секторе. Почти не подорожали хостелы, квартиры и гостевые дома.

Премиальный отдых в Крыму может обойтись россиянам в 330 тысяч рублей и больше
Пресс-служба Минкурортов Крыма  / 

Отдых в звездном отеле за 330 тысяч

При этом цена отдыха в четырех- и пятизвездочных отелях Крыма выросла почти вдвое. Например, стоимость отдыха в четырехзвездочном отеле в Алуште на первую неделю июля еще в начале марта стоила от 170 тысяч рублей на двоих без детей. Теперь — от 329 625 рублей.

«Именно такого отдыха ожидали россияне, которые выкупили туры в Турцию. На территории отеля, с едой, напитками, развлечениями как для детей, так и для взрослых. С той лишь разницей, что в Крыму такой же вид досуга всегда стоил дороже. А сейчас разница потрясает», — рассказала ФАН пара из Нижнего Новгорода, которая собиралась ехать на отдых в Турцию.

Премиальный отдых в Крыму может обойтись россиянам в 330 тысяч рублей и больше
wikipedia.org  / Башкатов Віталій / CC BY-SA 3.0
Наталья и Максим Фадеевы — молодая пара, заработок на двоих — около 50 тысяч рублей в месяц. Копить на отдых начали еще с декабря, уже и присмотрели тур на двоих в Турции. На прошлой неделе собирались выкупать билеты, лететь хотели на майские праздники. Стоимость отдыха в новой гостинице, с проживанием в номере класса «стандарт», бассейнами и спа на территории для них бы обошлась в 75 тысяч рублей на неделю. При этом питание входит в стоимость. Доплатить необходимо было лишь за перелет.

«В Крыму за такие деньги отдохнуть не получится. На наши даты, в которые мы собирались лететь в Турцию, отдых в похожем отеле в Крыму стоит от 400 тысяч рублей, при этом часто в стоимость включены лишь только завтраки. При этом сейчас мы не видим горящих туров или хороших скидок на летний отдых в Крыму», — рассказали ФАН путешественники.

Идею об отельном отдыхе им пока пришлось отложить, мечтают приехать в Крым с палаткой. Надеются, что 75 тысяч на такой отдых им точно будет достаточно.

Власти признают, что цены действительно выросли в сегменте, где представлены отели с высокой звездностью, а вот в сегменте попроще и в частном секторе можно найти номера и за 30 тысяч за неделю проживания на майские. Так что тем, кто не собирается ежедневно проводить время в спа, переживать не стоит.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму планируют увеличить площадь лавандовых полей. Кстати, туристы могут сегодня бесплатно посещать эти поля.

турция туристы крым
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