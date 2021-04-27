Симферополь, 26 апреля. Переехавший в Крым одессит рассказал корреспонденту ФАН, почему Украина не намерена спасать жителей Херсонской области от потопов, вызванных перекрытием Северо-Крымского канала.

Уже давно стало понятно, что абсолютно все блокады Крыма со стороны Украины негативно сказались и на социально-экономическом развитии Херсонской области. Специалисты подтверждают информацию о заболачивании части южного региона Украины из-за перекрытия русла.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

По мнению бывшего сторонника одесского Антимайдана, перебравшегося в Крым после госпереворота на Украине 2014 года, сложившаяся ситуация объясняется тем, что задачи, которые стоят перед украинскими властями, не учитывают интересы населения страны.

«В случае с Северо-Крымским каналом Украина могла бы получать за него прибыль, как это было с арендой баз для Черноморского флота в Севастополе. Но задача стоит не получить выгоду, а нанести России ущерб. Точно так же, как с демонстративной огульной украинизацией и притеснениями этнических русских, — никому не нужна «Украина для украинцев», нужна «Украина против России». Поэтому с жертвами среди населения [никто на Украине] не считался и считаться не будет», — пояснил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что практически все действия украинских властей подчинены внешнему заказу и направлены против России. Заказчикам глубоко плевать на то, в какую цену эти действия обойдутся местному населению. Главная цель — либо причинить России материальный ущерб, либо спровоцировать народное недовольство.

Ранее сообщалось о том что политолог предрек Украине статус «бывшей» при обострении конфликта с Россией.