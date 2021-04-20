Крымчане обрушились с критикой на Бузову из-за «безобразного поведения» в Евпатории

Жители Крыма раскритиковали популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за кормление лебедей хлебом в Евпатории, куда она прибыла на днях. Звезда прилетела в Крым на съемки и в своем Instagram выразила радость от того, что ей удается совмещать работу с отдыхом.

Она опубликовала видео, где, преодолевая страх, кормит лебедей в Евпатории хлебом. Под публикацией уже более 2500 комментариев, большинство из них ― негативные.

Люди, в том числе и местные жители, возмущенно пишут, что лебедей категорически нельзя кормить хлебом, особенно дрожжевым, так как он вызывает негативные для птиц процессы в организме. Люди называют безобразным и беспечным поведение певицы. Многие напоминают, что лебедей можно кормить зерном, овощами и фруктами.

«Бузова, категорически нельзя кормить их хлебом, ты хайпуешь, а птицы гибнут», ― пишет в Сети Екатерина.

«Даже маленький ребенок знает, что лебедей нельзя кормить хлебом! Очень умом блеснула! Бедные лебеди», ― возмущенно отмечает Юлия.

«Все очень красиво! Но, Оля, для начала, чтобы кормить лебедей, почитайте, чем их надо кормить. Вы их просто убиваете, им ни в коем случае нельзя хлеб», ― пишет в комментарии Екатерина.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Тем не менее в Сети нашлись и те, кто, хоть и не защищает певицу, но напоминают крымчанам об их собственном поведении.

«А евпаторийцы чем лебедей кормят? Или в чужом глазу легче соломинку рассмотреть?» ― пишет Людмила Дубинская.

«Все всегда кормили их хлебом и никого не обзывали, а тут такая необоснованная агрессия — даже очень смешно выглядит», ― пишет Ирина Марченко.

Певица никак не отреагировала на комментарии. А ФАН напоминает, что лебеди способны обеспечить себя пропитанием сами. Желающим угостить их лучше запастись приваренными крупами и овощами.

Ранее ФАН сообщал, что ветеринар Игорь Кисилев объяснил, почему у побережья Крыма погибли птицы.