Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 19:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:09
Политика
Москва рассматривает идею открыть консульство в ливийском Бенгази
19:09
Весь мир
Конкуренция Суэцкому каналу: почему Турция хочет создать логистический центр в Ливии
19:08
Армия
Аналитики Sohu раскрыли, как Москва ответит на провокации США у российских границ
19:07
Происшествия
Учительницу начальных классов из Киргизии обокрали в Петербурге
19:07
Весь мир
Президент Бразилии пожелал страданий всем, кто не проголосует за него
19:06
Политика
Пока Европа «утирает нос и закрывает глаза», Украина втягивает Россию в конфликт
19:06
Общество
В Москве образовались десятибалльные пробки из-за рекордно сильного дождя
19:05
Политика
Бывшие сотрудники Amnesty International выступили с разоблачением организации
19:04
Происшествия
Узбек насиловал 11-летнюю падчерицу в Петербурге
19:04
Экономика
Россиянам объяснили, как сэкономить во время летнего отдыха в Сочи и Крыму
19:03
Общество
Власти Черногории снимут все коронавирусные ограничения для туристов из России
19:02
Общество
Екарный бабай, один умеет петь вживую: Юрий Лоза оценил новое шоу канала «Россия-1»
19:00
Общество
Депутат Романенко предложил давать бабушкам декретный отпуск вместе с родителями
18:59
Происшествия
Студент СПбГУ сбил велосипедиста-восьмиклассника на Народной улице
18:56
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Бузовой похвастался кубиками пресса в мокрой футболке
18:54
Происшествия
Потратил на личные нужды: в Саратове повар-шаурмист украл из кассы 44 тысячи рублей
18:52
Политика
Санкции в адрес России: У США много тем для сумасшествий
18:52
Весь мир
«Мы не изображаем жертв»: родственники убитого афроамериканца требуют справедливости
18:51
Общество
Найденного в центре Петербурга бобра вернули в естественную среду обитания
18:51
Политика
Политтехнолог рассказал о трех блоках послания Путина Федеральному собранию
Все новости
Крымчане обрушились с критикой на Бузову из-за «безобразного поведения» в Евпатории
Prt Scr instagram.com  /  @buzova86
Общество

Крымчане обрушились с критикой на Бузову из-за «безобразного поведения» в Евпатории

Жители Крыма раскритиковали популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за кормление лебедей хлебом в Евпатории, куда она прибыла на днях. Звезда прилетела в Крым на съемки и в своем Instagram выразила радость от того, что ей удается совмещать работу с отдыхом.

Она опубликовала видео, где, преодолевая страх, кормит лебедей в Евпатории хлебом. Под публикацией уже более 2500 комментариев, большинство из них ― негативные.

Люди, в том числе и местные жители, возмущенно пишут, что лебедей категорически нельзя кормить хлебом, особенно дрожжевым, так как он вызывает негативные для птиц процессы в организме. Люди называют безобразным и беспечным поведение певицы. Многие напоминают, что лебедей можно кормить зерном, овощами и фруктами. 

«Бузова, категорически нельзя кормить их хлебом, ты хайпуешь, а птицы гибнут», ― пишет в Сети Екатерина.

«Даже маленький ребенок знает, что лебедей нельзя кормить хлебом! Очень умом блеснула! Бедные лебеди», ― возмущенно отмечает Юлия.

«Все очень красиво! Но, Оля, для начала, чтобы кормить лебедей, почитайте, чем их надо кормить. Вы их просто убиваете, им ни в коем случае нельзя хлеб», ― пишет в комментарии Екатерина.

Крымчане обрушились с критикой на Бузову из-за безобразного поведения в Евпатории
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Тем не менее в Сети нашлись и те, кто, хоть и не защищает певицу, но напоминают крымчанам об их собственном поведении.

«А евпаторийцы чем лебедей кормят? Или в чужом глазу легче соломинку рассмотреть?» ― пишет Людмила Дубинская.

«Все всегда кормили их хлебом и никого не обзывали, а тут такая необоснованная агрессия — даже очень смешно выглядит», ― пишет Ирина Марченко.

Певица никак не отреагировала на комментарии. А ФАН напоминает, что лебеди способны обеспечить себя пропитанием сами. Желающим угостить их лучше запастись приваренными крупами и овощами.

Ранее ФАН сообщал, что ветеринар Игорь Кисилев объяснил, почему у побережья Крыма погибли птицы.

крым бузова евпатория лебеди
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Новости партнеров
Все новости / Общество / Крымчане обрушились с критикой на Бузову из-за «безобразного поведения» в Евпатории
Рейтинг@Mail.ru