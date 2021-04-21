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ФАН показывает, как изменился Симферополь после ухода с Украины
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев
Общество

ФАН показывает, как изменился Симферополь после ухода с Украины

С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией на полуострове произошло много позитивных изменений, в том числе благоустройство общественных территорий, которые в украинский период повсеместно застраивались различными торговыми точками, павильонами и магазинами.

Одной из визитных карточек Крыма времен Украины можно смело считать множество маленьких магазинов, ларьков и стихийных торговых точек, как грибы заполнявших любое общественное пространство с крупным скоплением людей. Например, площадь возле центрального рынка Симферополя.

На основе снимков из архива ФАН мы можем наглядно показать, как выглядела площадь перед рынком летом 2014 года и как она изменилась сейчас.

ФАН показал как меняется крымская столица с 2014 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В украинские времена одной из наиболее плотно застроенных общественных территорий была площадь у центрального рынка Симферополя.

ФАН показал как меняется крымская столица с 2014 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

С воссоединением Крыма с Россией ситуация стала постепенно исправляться — вместо стихийной торговли появились цветы и деревья, а вместо бутиков вымостили тротуар и установили новые скамейки.

ФАН показал как меняется крымская столица с 2014 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

А вот центральный рынок общим планом: он снят также корреспондентом ФАН в 2014 году и в 2021-м с девятого этажа соседнего здания.

ФАН показал как меняется крымская столица с 2014 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

крым симферополь
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