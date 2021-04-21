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Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России
Пресс-служба Госкомнаца РК  / 
Общество

Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России

Эксперты рассказали, как реализуется и насколько действенна Федеральная целевая программа (ФЦП) в Крыму. Вопросы по теме обсуждались в преддверии Дня возрождения реабилитированных народов на пресс-конференции «Реализация указа президента РФ о мерах по реабилитации народов Крыма».

Председатель Комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Республики Крым, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель отметил, что в бытность Крыма украинским между властью и представителями депортированных народов не было взаимопонимания, и дальше разговоров решение вопроса о реабилитации не заходило.

Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России
Федеральное агентство новостей  / Елена Машкина

Однако уже в апреле 2014 года, после воссоединения Крыма с Российской Федерации, был издан соответствующий указ.

«Действительно, 2014 год, а именно 21 апреля, стал приятной неожиданностью для всех народов. Реабилитация ранее депортированных народов — это, конечно же, очень важный указ со стороны правительства России. Народы получили реабилитацию политическую, социальную, культурную, духовную. Самое важное, что в этом законе прописано то, что этим народам гарантирована поддержка и развитие их культуры. И это не просто слова — мы действительно видим явное подтверждение», — сообщает депутат Государственного совета Республики Крым, председатель Региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым «Таврида» Иван Шонус.

Он подчеркнул, что явным действием этого указа является возможность изучения новогреческого языка в школах Крыма. Также Шонус отметил, что крымчане давно поняли: будущее страны, полуострова и будущих поколений во многом зависит от сохранения и преумножения культурного наследия народов Крыма.

Эксперты рассказали, что делается в рамках ФЦП для реабилитированных народов Крыма
Пресс-служба Госкомнаца РК  / 

Председатель региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым Георгий Акопян также отмечает позитивные изменения на примере поселка Айкаван, который в течение долгих 25 лет практически не был оснащен необходимыми благами, такими как газ, электричество, вода. На данный момент поселок полностью электрифицирован, на 50% газифицирован — и в этом году планируется завершить этот процесс, также делаются дороги.

Эксперты также сообщают, что программа ФЦП запланирована до 2024 года и включает в себя множество объектов, связанных с обустройством инфраструктуры. Среди них есть те, работа над которыми была начата еще в 2014–2016 годах, но прекратилась из-за недобросовестности подрядчиков. Сегодня проводится работа по возобновлению строительства этих объектов, чтобы реализовать их до завершения программы в 2024 году.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в рамках ФЦП также решается вопрос с водоснабжением полуострова.

крым народы фцп указ путина
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