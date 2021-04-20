В 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который необходим для ведения сельского хозяйства и обеспечения пресной водой жителей Республики Крым. Также была устроена энергоблокада с украинской стороны, которая произошла прямо перед отопительным сезоном, но уже годом позже. Тогда не работали ни медицинские, ни детские, ни другие учреждения, из-за чего пострадали многие люди.

Однако Россия смогла предотвратить попытку Украины устроить, по сути, геноцид населения на полуострове, ведь в республику также перестали завозиться продовольственные товары, и было ограничено транспортное сообщение. Сегодня в Крыму всего в достатке, кроме пресной воды, но и этот вопрос уже решается.

При этом очевидно, что своими действиями украинское государство нарушает международное право, ограничивая доступ к питьевой воде, не говоря уже о других видах блокад, которые были организованы Киевом. Но Запад, в том числе те организации, которые должны защищать права людей, игнорирует это.

wikipedia.org / Diliff

ФАН пообщался с источником в Европарламенте, чтобы понять, как европейское сообщество относится к ситуации, в которой оказались жители Крыма из-за Украины, и намерен ли кто-то на Западе реагировать на это должным, а не лицемерным образом.

«Проблема заключается в том, что в международном гуманитарном праве существует значительный пробел в законодательстве, регулирующем доступ к воде. Принимая это во внимание, возникает конфликт вокруг вопроса водоснабжения. Как ее решить? Украинцы утверждают, что вода используется в основном российскими солдатами, а не населением. Россия же заявляет, что прекращение подачи воды по каналу является нарушением прав человека, и подача жалобы в ООН со стороны РФ была правильным решением. Тем не менее украинскую позицию активно поддерживают несколько международных организаций. Еще один вопрос — энергоснабжение Крыма. Этот случай похож на ситуацию с водой, так как главный украинский аргумент заключается в том, что выгоду от ее поставок получает российская армия», — говорится в ответе источника ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Источник ФАН в Европейском парламенте также отметил, что есть несколько способов, как заставить институты Евросоюза обсуждать эти два вопроса. Указывается, что «претензии должны быть беспристрастными и поддержаны законными организациями, которые придадут достоверность заявлениям».

«Можно осудить любое действие, нарушающее основные права человека, независимо от того, с какой стороны они находятся. При этом доказательства этих нарушений всегда нуждаются в достоверных аргументах, чтобы эта ситуация была обсуждена людьми, принимающими решения. Вопрос не в том, что приемлемо, а в восприятии: европейское восприятие заключается в том, что российская сторона виновата в страданиях крымского населения», — сообщили в Европейском парламенте.

Очевидно, что западное сообщество не заинтересовано в том, чтобы разобраться в ситуации с блокадой Украиной Крыма. Доказательств по данному факту предостаточно, а российские представители неоднократно их предъявляли и заявляли о нарушении прав человека со стороны украинского государства. Однако ситуация пока не меняется, поскольку Западу выгодна такая ситуация.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014 годах.