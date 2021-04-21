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Место, где рождается напиток богов: на заводе «Коктебель» ФАН раскрыли будущее виноделия

Общество
Место, где рождается напиток богов: на заводе «Коктебель» ФАН раскрыли будущее виноделия
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Крым имеет уникальный микроклимат и почву, поэтому именно здесь многие виноделы еще сотни лет назад начали выращивать ягоды для изготовления высококачественной винной продукции. Сегодня производство вин является уже традиционным занятием для полуострова, поэтому в Крыму работают десятки предприятий: винзавод «Массандра», Севастопольский винодельческий завод, Инкерманский завод, «Новый свет», «Коктебель».

О каждом из них знают миллионы людей, которые ценят высокое качество вина и коньяков. На заводе марочных вин «Коктебель» рассказали ФАН, какие задачи планируются реализовать на предприятии в ближайшие годы, а также на что они будут направлены.

«Нас действительно знают многие. Наши вина представлены в федеральных сетях и розничных магазинах на всей территории страны. Но завод марочных вин «Коктебель» — это не только одна из крупнейших виноделен нашей страны, но и предприятие с достаточно богатой историей и уникальным терруаром. Мы хотим рассказать о себе, показать, что и в России есть достойные вина, которые могут конкурировать с импортным производством.

Место, где рождается напиток богов: на заводе «Коктебель» раскрыли будущее виноделия
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Например, мало кто знает, что на нашем заводе представлена самая крупная в Европе мадерная площадка, где в течение нескольких лет выдерживается дважды рожденная солнцем мадера. На заводе выпускаются не только традиционные для него вина, но и создаются новые, которые поражают ценителей своим высоким качеством, изысканным благородным вкусом и сложным неповторимым букетом. В планах — развивать фирменную розницу и расширять географию «Коктебеля» как по стране, так и на международном уровне», — рассказали ФАН на заводе.

В России есть достойные вина: в Крыму рассказали о развитии предприятия «Коктебель»
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Также на предприятии сообщили, что в ближайшее время на заводе планируется выпуск новой лимитированной линейки премиум-класса крепленой группы, также готовятся освежить дизайн полюбившейся многим серии «Планерское».

«Пока мы не вышли на международный рынок. На данный момент все силы направлены на развитие и расширение географии внутри Российской Федерации. С 2019 года мы ежегодно высаживаем молодые виноградники. В этом году запланированы весенняя и осенняя закладки на площади порядка 108 га.

Конечно, предприятия, выпускающие аналогичную нашей продукцию, являются нашими конкурентами. При этом мы стараемся поддерживать отношения со многими винодельческими предприятиями — и не только в Крыму. Опыт и достижения наших коллег очень ценимы, и в какой-то части мы стараемся их перенять», — заявили на заводе марочных вин «Коктебель».

Напомним, ранее эксперт рассказал, как в Крыму можно оздоровиться и укрепить иммунитет.

крым вино коктебель
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