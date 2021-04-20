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Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко
Общество

Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс

Крым планируют засадить ароматной лавандой. Такое решение поможет улучшить показатели сельского хозяйства полуострова, которые снизились из-за отсутствия полива на полях после подлого перекрытия Северо-Крымского канала Украиной.

Замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко предложила засеять поля лавандой. Озвучивается идея активнее выращивать розу и рыжик посевной, а также другие культуры, которые не требуют дополнительного полива и более устойчивы к засухе, чем, например, пшеница.

«Из-за засухи с каждым годом земля становится более непригодной для пшеницы, становится непродуктивной. Лаванда, например, на таких землях расти вполне сможет. Она отлично приживается на засоленной почве и не требует полива», ― рассказали ФАН в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма.

Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
Невские Новости  / Евгения Авраменко

Эфиромасличные культуры, к которым относится лаванда, широко применяются в производстве косметической продукции, парфюмерии и пищевой промышленности. Они востребованы на рынке и достаточно высоко ценятся. 

Частные предприниматели уже активно выращивают лаванду в Крыму. По данным министра сельского хозяйств РК Андрея Рюмшина, в Черноморском районе на площади 126 гектаров в прошлом году предприниматели из Оренбурга всерьез взялись за выращивание лаванды. Они закупили необходимую лавандоуборочную технику: комбайны и трактор. На сегодня вложения уже составили порядка 15 миллионов рублей.

«В 2020 году с полей предприятия было произведено порядка тонны лавандового масла, но сельхозтоваропроизводители рассчитывают в разы увеличить производство масла благодаря модернизации техники», ― сообщил Андрей Рюмшин на своей странице в Facebook.

Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Он подчеркнул, что в планах ― создание агротуризма, в рамках которого будет популяризироваться эфиромасличное производство. Так, к примеру, туристы в селе Межводное Черноморского района смогут проследить полный цикл изготовления лавандового масла. Запуск этого проекта планируется к сезону 2022 года.

Ранее ФАН рассказывал, что из-за высокой востребованности Крыма среди туристов на полуострове остро не хватает парковок. Уже сейчас люди начали застревать в пробках в крымских городах.

россия крым пшеница лаванда
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