Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 23:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:16
Весь мир
Рекордная инфляция и вера в лучшее: Какую цену Зимбабве заплатила за независимость
23:09
Спорт
Месси и Роналду могут больше никогда не сыграть на ЧМ по футболу
23:05
Происшествия
Пострадавший при взрыве газа в Нижегородской области получил ожог лица
23:03
Общество
Госдума предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан
23:00
Политика
Путин назвал приоритетные темы послания Федеральному собранию
23:00
Шоу-бизнес
Режиссер «Русского космопоезда» раскрыл детали участия в проекте блогера BadComedian
22:57
Происшествия
МЧС официально подтвердило информацию о взрыве в Нижегородской области
22:49
Политика
Как чехи нечаянно признались в поставках оружия на Украину. Колонка Голоса Мордора
22:39
Происшествия
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в доме под Нижним Новгородом
22:30
Происшествия
Судно «Север-7» горит вблизи морского вокзала в Мурманске
22:20
Происшествия
Три человека пострадали в результате взрыва в доме в Нижегородской области
22:06
Политика
Переговоры в «нормандском формате» оказались безрезультатными
22:04
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
22:01
Происшествия
Вступившегося за дедушку 12-летнего мальчика из Улан-Удэ избили взрослые
22:00
Общество
Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
22:00
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поздравил Сергея Баталова с днем рождения в беседе с ФАН
21:53
Россия
Пензенцы взволнованы появлением таинственных пентаграмм в городе
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР озвучил итоги второго тура парламентских выборов
21:46
Общество
ГИБДД Калининграда задержала автомобиль с долгом 355 тыс. руб. за превышения скорости
21:38
Весь мир
Президент ЦАР запланировал реализацию ряда проектов для восстановления республики
Все новости
Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым подсчитали, что агропромышленный комплекс полуострова потерял свыше 200 млрд рублей из-за перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала.

Водная блокада со стороны соседнего государства привела к тому, что в регионе практически полностью перестали выращивать некоторые культуры, которые требуют много воды для орошения: рис, соя, кукуруза, снизилось выращивание овощей. Все это прямым образом отразилось на фермах, на доходах фермеров, что привело к торможению развития сельского хозяйства в российском Крыму.

Кроме того, одними из самых пострадавших отраслей из-за отсутствия днепровской воды являются рыбоводство и животноводство, поскольку сократилось производство кормовых культур, а также количество водоемов, где выращивали различные продукты рыбного хозяйства.

Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
Федеральное агентство новостей  / 

При этом общий ущерб Республике Крым в результате водной блокады, организованной Украиной, оценивается в сейчас в 1,5 трлн рублей, однако эта сумма может кратно увеличиться после изучения убытков из-за энергетической, продовольственной и транспортной блокад полуострова. Затем дело будет передано в суды, в том числе международные.

В комментарии ФАН российский публицист, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, получится ли у Крыма добиться от Украины компенсации ущерба. Он отметил, что в нынешних обстоятельствах Украина будет только хвастаться, что страна смогла причинить полуострову такой ущерб, которого она сама не стоит.

«Но времена меняются, рано или поздно обстоятельства сложатся такие, при которых можно будет спросить с организаторов всего этого безобразия возмещения ущерба, причем не только в Крыму, но и в Донбассе.

Впрочем, русскому большинству граждан Украины есть что предъявить «профессиональным украинцам», то есть тем, кто надеется извлечь выгоду от отделения государства от России. Когда это случится, не знаю, как говорится, возможны варианты», — сказал собеседник издания.

Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, проблема с питьевой водой для Крыма постепенно решается. Кроме того, есть еще несколько резервных вариантов, один из них — подача воды на полуостров из реки Кубань по пластиковым трубам большого диаметра, которые должны быть уложены по дну Черного моря.

«Правда, эти трубы придется нагрузить чем-нибудь, поскольку пресная вода легче соленой: если их не зафиксировать, то они будут всплывать. Эта проблема вполне решаема.

Хочу заметить, что сельское хозяйство Крыма после создания Советским Союзом Северо-Крымского канала развивалось в направлении повышения водоемкости, поэтому сейчас там многие сельскохозяйственные предприятия оказались практически парализованы из-за нехватки воды. Хотя часть этих предприятий удалось перепрофилировать на менее водоемкие культуры, но большая их часть все еще нуждается в воде», — заявил политический консультант.

Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
Федеральное агентство новостей  / 

«Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа. Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность.

Я думаю, это произойдет в тот момент, когда глобалисты доведут США до экономической катастрофы. Безусловно, когда это случится, то там опять выйдут на первый план Дональд Трамп и другие вменяемые политики, чтобы вытащить страну из этой катастрофы. Но ей потом еще очень долго не будет дела до России и Украины», — подытожил Анатолий Вассерман.

Сейчас в Крыму и Севастополе реализуется комплексный план по надежному водообеспечению населения, на это в рамках реализации федеральной целевой программы, недавно продленной до 2025 года, выделено 165 млрд рублей. Уже были построены несколько водозаборов, которые питают Севастополь и Симферополь, устраняются утечки в сети водоснабжения, идет оптимизация водопользования.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала ФАН, как Крым готовится к новому туристическому сезону.

россия украина крым водная блокада
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
Политика 18 апреля 2021
Белорусский политолог Сыч отреагировал на план оппозиции убить сыновей Лукашенко
Польша пыталась забрать часть газопровода «Ямал — Европа» и должна за это ответить
Политика 17 апреля 2021
Польша пыталась забрать часть газопровода «Ямал — Европа» и должна за это ответить
Манукян рассказал, когда стартовала операция спецслужб США по ликвидации Лукашенко и его детей
Политика 18 апреля 2021
Манукян рассказал, когда стартовала операция спецслужб США по ликвидации Лукашенко и его детей
Новости партнеров
Все новости / Общество / Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России
Рейтинг@Mail.ru