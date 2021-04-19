Вассерман указал, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым подсчитали, что агропромышленный комплекс полуострова потерял свыше 200 млрд рублей из-за перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала.

Водная блокада со стороны соседнего государства привела к тому, что в регионе практически полностью перестали выращивать некоторые культуры, которые требуют много воды для орошения: рис, соя, кукуруза, снизилось выращивание овощей. Все это прямым образом отразилось на фермах, на доходах фермеров, что привело к торможению развития сельского хозяйства в российском Крыму.

Кроме того, одними из самых пострадавших отраслей из-за отсутствия днепровской воды являются рыбоводство и животноводство, поскольку сократилось производство кормовых культур, а также количество водоемов, где выращивали различные продукты рыбного хозяйства.

Федеральное агентство новостей /

При этом общий ущерб Республике Крым в результате водной блокады, организованной Украиной, оценивается в сейчас в 1,5 трлн рублей, однако эта сумма может кратно увеличиться после изучения убытков из-за энергетической, продовольственной и транспортной блокад полуострова. Затем дело будет передано в суды, в том числе международные.

В комментарии ФАН российский публицист, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, получится ли у Крыма добиться от Украины компенсации ущерба. Он отметил, что в нынешних обстоятельствах Украина будет только хвастаться, что страна смогла причинить полуострову такой ущерб, которого она сама не стоит.

«Но времена меняются, рано или поздно обстоятельства сложатся такие, при которых можно будет спросить с организаторов всего этого безобразия возмещения ущерба, причем не только в Крыму, но и в Донбассе. Впрочем, русскому большинству граждан Украины есть что предъявить «профессиональным украинцам», то есть тем, кто надеется извлечь выгоду от отделения государства от России. Когда это случится, не знаю, как говорится, возможны варианты», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, проблема с питьевой водой для Крыма постепенно решается. Кроме того, есть еще несколько резервных вариантов, один из них — подача воды на полуостров из реки Кубань по пластиковым трубам большого диаметра, которые должны быть уложены по дну Черного моря.

«Правда, эти трубы придется нагрузить чем-нибудь, поскольку пресная вода легче соленой: если их не зафиксировать, то они будут всплывать. Эта проблема вполне решаема. Хочу заметить, что сельское хозяйство Крыма после создания Советским Союзом Северо-Крымского канала развивалось в направлении повышения водоемкости, поэтому сейчас там многие сельскохозяйственные предприятия оказались практически парализованы из-за нехватки воды. Хотя часть этих предприятий удалось перепрофилировать на менее водоемкие культуры, но большая их часть все еще нуждается в воде», — заявил политический консультант.

Федеральное агентство новостей /

«Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа. Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность. Я думаю, это произойдет в тот момент, когда глобалисты доведут США до экономической катастрофы. Безусловно, когда это случится, то там опять выйдут на первый план Дональд Трамп и другие вменяемые политики, чтобы вытащить страну из этой катастрофы. Но ей потом еще очень долго не будет дела до России и Украины», — подытожил Анатолий Вассерман.

Сейчас в Крыму и Севастополе реализуется комплексный план по надежному водообеспечению населения, на это в рамках реализации федеральной целевой программы, недавно продленной до 2025 года, выделено 165 млрд рублей. Уже были построены несколько водозаборов, которые питают Севастополь и Симферополь, устраняются утечки в сети водоснабжения, идет оптимизация водопользования.

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