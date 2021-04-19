Крым празднует 238 лет со дня принятия полуострова в состав Российской империи

Сегодня Республика Крым отмечает 238 лет со дня принятия полуострова в состав Российской империи. Именно 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». Сегодня это федеральная памятная дата.

«Крымчане отмечают эту дату вот уже четверть века. В украинские времена это был акт сопротивления попыткам насильственной украинизации, напоминание о неразрывной связи нашего полуострова с Россией, о том, что Крым был российским еще в те времена, когда никакого государства Украина не было и в помине», — сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

wikipedia.org / Carlo Bossoli / Public Domain

Он также отметил, что история показывает: наивысшего расцвета Крым достигал только будучи в составе России. Тогда, в далеком 1783 году, благодаря присоединению в Крыму прекратились междоусобные распри, началось развитие промышленности и сельского хозяйства, выросли новые города.

Так и сейчас: за последние семь лет в составе Российской Федерации в Крыму было построено множество уникальных объектов, в том числе Крымский мост, с мертвой точки сдвинулось развитие экономики и социальной сферы, в прочих отраслях также наблюдаются позитивные изменения.

«Мы никогда не отрекались от своей мечты — вернуться в состав России. Именно поэтому мы с такой радостью вспоминаем о Крымской весне, референдуме 16 марта 2014 года, о всем том, что связано с реализацией этой мечты. Наш выбор многократно подтвержден и очевиден каждому, кто может объективно оценивать крымские события и крымскую реальность», — сообщил спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

wikipedia.org / Józef Brandt / Public Domain

Памятную дату отметили возложением цветов к памятнику Екатерине II и Долгоруковскому обелиску. А в социальных сетях люди выражают радость и поздравляют друг друга.

«С праздником, братья, родные наши крымчане! Пусть ни одна беда не заглянет в ваш дом! Всем счастья, мира и добра!» — пишет в Сети Халил Гаптракипов.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты провели параллели между принятием Крыма в состав Российской Федерации в 1783 и 2014 годах.