Остро не хватает парковок: почему Крым может застрять в часовых пробках

Крым славится своими курортами и природными богатствами, именно поэтому полуостров ежегодно посещают миллионы туристов, большая часть из которых прибывает в регион на собственных авто по Крымскому мосту. При этом с 2014 года серьезно увеличилась численность населения республики, в связи с чем нагрузка на дорожную инфраструктуру сильно возросла.

Все это приводит к тому, что летом узкие улочки крымских городов просто физически не справляются с таким высоким трафиком, а если происходит авария, то движение и вовсе может остановиться на несколько часов.

Нужен качественный общественный транспорт

В разговоре с ФАН крымский общественник Алексей Подольев, который обеспокоен такой ситуацией на дорогах, отметил, что решать проблему необходимо комплексно: строить перехватывающие парковки, объездные дороги, новые дорожные развязки, отладить работу общественного транспорта и многое другое.

«Отдельная история — общественный транспорт, работа которого не всегда вызывает восторг у туристов и местных жителей, потому что часто, к сожалению, приходится ездить в битком набитых автобусах. Как это может отразиться на ситуации распространения коронавируса, пока непонятно, но надеюсь, что все будет хорошо. Есть еще одна немаловажная проблема — катастрофическая нехватка парковочных мест. Вопрос стоит очень остро, причем мы это теперь наблюдаем не только летом, но уже и зимой, поскольку туристы теперь у нас круглый год. Все это заставляет людей оставлять свои автомобили и нарушать ПДД, после чего их авто часто отправляются на штрафплощадки. Получается так, что необходимой инфраструктуры нет, а люди оказываются, по сути, в безвыходном положении», — заявил Подольев, житель Симферополя.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Основная проблема — узкие улицы

По словам собеседника Федерального агентства новостей, дорожная проблема Крыма заключается в том, что узкие улицы городов никогда не были рассчитаны на такое огромное количество транспорта, особенно на ЮБК: с 2014 года количество автомобилей в республике увеличилось более чем в три раза. Только в одном Симферополе насчитывается около 430 автомобилей на тысячу жителей — этот показатель выше, чем в Москве.

«К сожалению, проблема комплексная, а для ее решения нужны, наверное, сотни миллиардов рублей, потому что у нас дорожная сеть проектировалась еще в 60-х годах, когда на тысячу людей приходилось не более 10 автомобилей и был в основном только общественный транспорт. Сейчас эта ситуация изменилась в обратную сторону, — сказал собеседник издания. — Да, у нас уже появилась трасса «Таврида», новые объездные кольца, ремонтируются дороги, разрабатываются другие грандиозные проекты, которые должны повлиять на ситуацию. Однако их реализация явно затягивается, а в это время нам приходится стоять в часовых пробках. Думаю, что на данном этапе необходимо развить в большей степени общественный транспорт, чтобы и туристам, и местным жителям было комфортно передвигаться, строить велодорожки, популяризировать этот вид транспорта, тогда и количество автомобилей снизится. И, конечно же, организовать места для парковок, в том числе за чертой городов».

Больше парковок и велотранспорта

Алексей Подольев добавил, что транспортная ситуация в Крыму ухудшается и вместе со строительством новых многоэтажных зданий и заселения людей в эти районы. Проблема в том, что часто жилые комплексы, например, рассчитаны на 600 человек, но при этом парковочных мест там предусмотрено всего около 50, а то и меньше.

«Надеюсь, что власти обратят внимание на эту проблему и ее удастся решить вместе с застройщиками, потому что такими темпами весь Крым уже скоро, через 5-10 лет, будет весь стоять в пробках. Тогда уже что-то делать будет поздно», — уверен общественник.

Отметим, что самая серьезная проблема с заторами на дорогах в летний период наблюдается в Ялте, Симферополе и Севастополе. Федеральная трасса «Таврида» уже разгрузила большую часть городов, в будущем планируется построить еще ряд дорог от трассы, которые будут направлять сразу к нужному городу, чтобы людям не надо было проезжать через другие населенные пункты и создавать там пробки.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Проблема решится, но не скоро

Вместе с тем в Севастополе уже фактически завершились работы по строительству объездной дороги, благодаря чему можно попасть во многие районы города, не заезжая в центр. Возводится многоуровневая развязка на восьмом этапе трассы «Таврида» на Ялтинском кольце, но ситуацию с парковками пока решить не удается.

При этом в курортной столице Крыма — Ялте пока пытаются решить проблему с помощью регулирования дорожного движения, поскольку расширить дороги или построить новые в городе фактически невозможно. Однако власти обещают, что в будущем появится четырехполосный обход Ялты, строительство запланировано на 2023 год.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Дело в том, что новый обход, по предварительным данным, будет проходить по горной местности: строители будут возводить путепроводы, мосты и другие глобальные сооружения. Также дорогу будут строить там, где сейчас располагаются жилые дома. Видимо, эти земли подпадут под изъятие — этот вопрос тоже предстоит решить.

В Симферополе ситуация обстоит куда хуже, поскольку это транзитный город: через него проезжает большое количество транспорта. Эту ситуацию тоже пытаются решить за счет объездных дорог, но столица Крыма все равно очень загружена, в том числе из-за большого количества автомобилей у местных жителей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду.