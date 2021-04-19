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В Севастополе началось строительство масштабного индустриального парка «Гераклид»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина
Экономика

В Севастополе началось строительство масштабного индустриального парка «Гераклид»

В Севастополе началось строительство индустриального парка «Гераклид». Масштабы работ поражают: сейчас раскопана огромная часть земли между улицей Индустриальной и Камышовым шоссе. Корреспондент ФАН побывал на месте будущего объекта.

Сейчас здесь ведется подготовка к строительству новой дороги, для нее готовят инженерную инфраструктуру, скоро появятся и производственные цеха. На территории более 78 га предприниматели смогут разместить свое производство в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ).

«Территория для создания индустриального парка выбрана на пересечении двух транспортных артерий города — Камышовое шоссе и улица Индустриальная с выходом на федеральную трассу «Таврида», минуя жилые кварталы города. В шести километрах от индустриального парка — незамерзающий морской порт в Камышовой бухте», — сказано в описании проекта на сайте правительства Севастополя.

Закончить все работы планируется в 2022 году.

«Это хорошая идея поддержки бизнеса и взаимодействия с ним, ведь им (предпринимателям. — Прим. ФАН) будут предоставляться не просто рабочие площади и склады, но также инфраструктура: удобный подъезд для крупногабаритного транспорта, водо- и газоснабжение, водоотведение. Подобный проект недавно реализован в Краснодаре, там для резидентов парка предусматривается также особый льготный налоговый режим. Там сейчас размещаются крупные производители пищевых продуктов», — прокомментировал ФАН строительство парка экономист Сергей Задорожный.

Он отметил, что индустриальный парк в Севастополе сможет привлечь резидентов еще и выгодным положением — в Крыму бизнесменам предлагается работать в свободной экономической зоне. За пять лет работы СЭЗ объем инвестиций ее участниками достиг 157 млрд руб. По данным на январь 2021 года, в республике зарегистрировано 1266 участников такой зоны, в Севастополе ― 394.

В Севастополе началось строительство масштабного индустриального парка «Гераклид»
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

По словам гендиректора «Корпорации развития Севастополя» Романа Величинского, разместить свое производство в помещениях будущего индустриального парка готовы уже два десятка предпринимателей. Сейчас предпочтение отдается местным бизнесменам, однако ведутся переговоры с потенциальными партнерами из других регионов и стран.

Как уточнил Роман Величинский, в индустриальный парк в Севастополе уже готовы зайти производители стройматериалов, представители пищевой промышленности и биотехнологии, однако конкретные участники пока не раскрываются. С потенциальными резидентами уже заключено 14 соглашений с общим объемом инвестиций в размере 2,9 млрд руб.

Ранее ФАН сообщал, что в начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду.

россия севастополь индустриальный парк Гераклид
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