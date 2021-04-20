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В Крыму наглядно показали, как бережно относиться к экологии и стать ближе к природе
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова
Общество

В Крыму наглядно показали, как бережно относиться к экологии и стать ближе к природе

В усадьбе «Алимова балка» в Крыму прошел «Эко-пикник Качи-Базар». Его задача — вдохновлять на бережное отношение к окружающей среде и природе, разумное потребление и формирование полезных экологических привычек. Гости эко-пикника смогли приобрести натуральные и экологические изделия и продукты, рассортировать мусор, получить новые навыки и просто отдохнуть среди живописных скал.

«Здесь экологично, можно ребенка отправить на мастер-класс, чтобы он получил новые знания, а родителям — потанцевать под живую музыку. Как по мне, это идеальный семейный отдых. И природа вокруг. А новые знакомства — столько открытых и творческих людей!» — делится впечатлениями мастер-теддист Марина Ковальских.

Действительно, «Качи-Базар» — это не просто площадка для приобретения товаров ручной работы или фермерских продуктов, но и место для семейного отдыха, а также формирования полезных привычек. Дети в мастерской «Сделай сам» смогли проявить творческий подход и подарить ненужным вещам вторую жизнь. Также маленьких гостей фестиваля ждали настольные игры, стол обмена игрушками и детскими книгами, интерактивный спектакль по разделу мусора, подвижные игры, квесты и множество мастер-классов. Юный Лукас Говр, увлекающийся медитацией, приехал на эко-пикник с семьей в поиске вдохновляющей атмосферы и единения с природой.

«Когда ты медитируешь, у тебя такое чувство, будто ты невесомый, будто вокруг тебя нет абсолютно никого, то есть только ты один и мир. Тут ветерок, тут невысокая трава... Ничего не мешает... Солнышко. Есть все самое хорошее для того, чтобы прочувствовать свое тело», — поделился с корреспондентом ФАН Лукас.

В Крыму наглядно показали, как бережно относиться к экологии и стать ближе к природе
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

А для крымских мастеров, предлагающих природную косметику на травах, деревянные изделия, керамику, декор для дома, украшения ручной работы и многое другое, «Качи-Базар» послужил прекрасной площадкой не только для реализации и рекламы своей продукции, но также для поиска партнеров и сотрудников.

«Фестивалю я очень благодарна, потому что нашла в первую очередь много друзей, познакомилась с людьми. Даже не обязательно, чтобы они что-то покупали — они подходят, мы общаемся, разговариваем. Даже нашла себе сотрудников по эфирным, сыродавленным маслам — то, что мне нужно для мыла», — рассказывает мастер по изготовлению натуральной косметики Екатерина Жукова.

В Крыму наглядно показали, как бережно относиться к экологии и стать ближе к природе
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Также на мероприятии можно было сдать сортированный мусор и получить за это значок и магнит «#уважайпланету». Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, что в Симферополе принимают такой мусор по адресу бульвар Ленина, 11. Компания Respect the planet готова взять на переработку бумагу и картон, все виды пластика, металл, стекло, батарейки и аккумуляторы. Также сейчас они работают над возможностью принимать текстиль.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, в каких ежегодных экологических акциях, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам экологии, может поучаствовать каждый неравнодушный.

крым экология симферополь пикник
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