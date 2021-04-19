Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 12:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Общество
Выдры из американского океанариума заразились коронавирусом и кашляют
12:36
Политика
Писатели России вышли на улицы в поддержку Донбасса
12:36
Происшествия
Подросток в Петербурге ушел гулять со сверстниками и пропал без вести
12:35
Общество
Австрия договорилась с Россией о закупке миллиона доз «Спутника V»
12:35
Общество
Греция не ввела послабления для россиян при въезде в страну
12:32
Общество
Новую методику лечения рака печени представили в России
12:29
Армия
Военные учения ВСУ и Нацгвардии удивили украинцев на улицах Одессы
12:27
Политика
Чешский МИД испугался сильного ответа России на высылку дипломатов
12:24
Общество
Строительство уникального энергоблока анонсировали в одном из городов России
12:22
Армия
Аналитик объяснил, почему НАТО не решится перебросить ЗРК Patriot на Украину
12:22
Происшествия
Уголовник из Петербурга ударами ножа ответил на угрозы соседки по коммуналке
12:21
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина обвинила третью жену Александра Малинина в препятствии общения с дочкой
12:21
Происшествия
Случайное знакомство с дальнобойщиком обернулось смертью для австралийки
12:20
Происшествия
Воспитательница петербургского детсада потребовала у полиции наказать сына за кражу
12:16
Происшествия
Мальчик угрожал сверстницам маникюрным набором в Петербурге
12:16
Шоу-бизнес
Певица Добрикова рассказала, чем обернулась поездка в Чернобыль для «Девчат»
12:15
Политика
Иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде
12:13
Общество
Кожный тест для обнаружения антител к коронавирусу разрабатывают в РФ
12:13
Происшествия
Обвиняемого в растрате экс-чиновника из Якутии оставили на свободе
12:10
Общество
ФСИН: состояние Навального оценивается как удовлетворительное
Все новости
Летом вода останется по графику: в Симферополе запасов хватит на восемь месяцев
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин
Общество

Летом вода останется по графику: в Симферополе запасов хватит на восемь месяцев

В Симферополе осталось воды всего на восемь месяцев.

Симферополь, 19 апреля. Воды в Симферопольских водохранилищах хватит на восемь месяцев, об этом сообщили в ходе брифинга по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым, передает ФАН.

Объем воды в Симферопольском водохранилище на сегодня составляет семь процентов от полезного объема, в Аянском накопилось 86%, и это самое наполненное водохранилище, в Партизанском — 12%. Полезный объем воды, который можно использовать, — десять миллионов кубических метров, приток воды за неделю составил два миллиона кубических метров, а расход — 303 тысячи. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ Симферополя за неделю составил около 37 тысяч кубических метров.

«При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе, возможности использования поверхностных источников, на сегодня мы накопили воды на 249 дней, или восемь месяцев», — заявила заместитель председателя Совета министров РК Светлана Маслова.

Также в ходе брифинга сообщили, что для Алушты пересмотрели график подачи воды до двух раз в сутки: с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 21:00. Ранее ФАН сообщал, что алуштинцев шокировал график подачи воды один раз в сутки.

россия крым симферополь алушта водообеспечение симферопольское водохранилище
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Общество / Летом вода останется по графику: в Симферополе запасов хватит на восемь месяцев
Рейтинг@Mail.ru