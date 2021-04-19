Летом вода останется по графику: в Симферополе запасов хватит на восемь месяцев

Симферополь, 19 апреля. Воды в Симферопольских водохранилищах хватит на восемь месяцев, об этом сообщили в ходе брифинга по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым, передает ФАН.

Объем воды в Симферопольском водохранилище на сегодня составляет семь процентов от полезного объема, в Аянском накопилось 86%, и это самое наполненное водохранилище, в Партизанском — 12%. Полезный объем воды, который можно использовать, — десять миллионов кубических метров, приток воды за неделю составил два миллиона кубических метров, а расход — 303 тысячи. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ Симферополя за неделю составил около 37 тысяч кубических метров.

«При сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе, возможности использования поверхностных источников, на сегодня мы накопили воды на 249 дней, или восемь месяцев», — заявила заместитель председателя Совета министров РК Светлана Маслова.

Также в ходе брифинга сообщили, что для Алушты пересмотрели график подачи воды до двух раз в сутки: с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 21:00. Ранее ФАН сообщал, что алуштинцев шокировал график подачи воды один раз в сутки.