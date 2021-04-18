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Проект дороги в обход Ялты планируют сдать через два месяца
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев
Общество

Проект дороги в обход Ялты планируют сдать через два месяца

Первичный план строительства объездной трассы будет готов этим летом. Такую информацию озвучил заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

Ялта, 18 апреля. Первичный план строительства трассы в обход Ялты будет готов этим летом. Такую информацию озвучил корреспонденту ФАН заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

По словам вице-премьера, примерный план трассы будет определен не ранее июля текущего года. Это обусловлено высокой степенью сложности проекта и стремлением детально проработать все острые социальные моменты, подчеркнул вице-премьер Крыма.

Напомним, что скоростной объезд Ялты — продолжение Юго-восточного обхода Симферополя и Алушты, который позволит снизить транспортную нагрузку на крымские города и существенно сократить время в пути от Крымского моста до Южного побережья полуострова.

Проект особенно важен, так как Ялта и весь ЮБК каждый курортный сезон сталкивается со стабильными пробками. Это объясняется нехваткой парковок в городах, да и в целом транспортной развязкой на южном берегу ― улицы очень узкие и, в принципе, не предусматривают большого количества автомобилей. 

Даже попытки властей Ялты организовать новые парковки пока не приносят результата, так как город физически не может вместить десятки тысяч автомобилей, прибывающих в город ежемесячно.

Ранее сообщалось, что крымские власти определились с вариантом строительства Юго-восточного транспортного обхода Симферополя в районе села Заречное, выбрав наименее угрожающий экологии близлежащего Аянского водохранилища проект.

россия крым ялта юго-восточный обход
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