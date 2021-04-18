Проект дороги в обход Ялты планируют сдать через два месяца

Ялта, 18 апреля. Первичный план строительства трассы в обход Ялты будет готов этим летом. Такую информацию озвучил корреспонденту ФАН заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

По словам вице-премьера, примерный план трассы будет определен не ранее июля текущего года. Это обусловлено высокой степенью сложности проекта и стремлением детально проработать все острые социальные моменты, подчеркнул вице-премьер Крыма.

Напомним, что скоростной объезд Ялты — продолжение Юго-восточного обхода Симферополя и Алушты, который позволит снизить транспортную нагрузку на крымские города и существенно сократить время в пути от Крымского моста до Южного побережья полуострова.

Проект особенно важен, так как Ялта и весь ЮБК каждый курортный сезон сталкивается со стабильными пробками. Это объясняется нехваткой парковок в городах, да и в целом транспортной развязкой на южном берегу ― улицы очень узкие и, в принципе, не предусматривают большого количества автомобилей.

Даже попытки властей Ялты организовать новые парковки пока не приносят результата, так как город физически не может вместить десятки тысяч автомобилей, прибывающих в город ежемесячно.

Ранее сообщалось, что крымские власти определились с вариантом строительства Юго-восточного транспортного обхода Симферополя в районе села Заречное, выбрав наименее угрожающий экологии близлежащего Аянского водохранилища проект.