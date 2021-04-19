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Бесплатная вода и ресурсы: ученый объяснил, зачем человечеству нужно изучать космос
pixabay.com  / 
Общество

Бесплатная вода и ресурсы: ученый объяснил, зачем человечеству нужно изучать космос

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 10:51
Изучение космоса — наверное, одна из самых таинственных тем для большинства людей, потому что мало кто понимает, зачем ученые им занимаются.

Изучение космоса — наверное, одна из самых таинственных тем для большинства людей, потому что мало кто в действительности понимает, зачем ученые им занимаются. На самом деле благодаря их работе сегодня мы пользуемся многими вещами, которые для нас стали обыденными: телевидением, навигационной системой, прогнозами погоды и многим другим.

Корреспондент ФАН обсудил эту тему с научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергеем Назаровым. Он более подробно рассказал, зачем человечеству нужно изучать космос. Недавно ученый вместе с коллегами восстановил советский телескоп «Синтез», с помощью которого уже удалось сделать первое открытие — обнаружить ранее неизвестный науке астероид.

«Мы занимаемся работой, которая направлена в будущее. То есть прямо сейчас, например, ни одна домохозяйка никакой пользы от того, что мы открыли астероид, конечно, не получит. Но когда мы открываем много таких небесных тел, то становится понятно, как устроена наша Солнечная система.

Соответственно, мы оцениваем, где расположены объекты, по каким орбитам они летают, и понимаем, например, насколько часто они могут сталкиваться с нашей планетой, на каких характерных расстояниях и скоростях они двигаются. Тем самым мы можем обеспечить безопасность нашей Земли», — сказал собеседник издания.

Бесплатная вода и ресурсы: ученый рассказал, зачем человечеству нужно изучать космос
Сергей Назаров  / из личного архива

Если получится найти на каком-то астероиде сверхполезные ископаемые, за которыми действительно стоит лететь, будет понятно, какие нужны космические аппараты и другие технологии, чтобы добраться до них.

«Мы работаем на будущее, поэтому изучаем все и во всех направлениях: переменные звезды, галактики, астероиды, экзопланеты. Прямо сейчас мы никакой пользы от этого не получим, но через 100 лет, допустим, люди смогут летать к этому астероиду, добывать воду с гидрокометы, которую смогут подтянуть к Земле. Тогда у нас будет сверхчистый бесплатный водный ресурс.

Также благодаря этому человечество сможет отвести опасный, двигающийся в сторону Земли астероид, направив его, например, на Луну. Что еще интересно: такие задачи фундаментального характера имеют не только прикладное значение, но и мировоззренческое. То есть мы гораздо лучше понимаем, как устроен наш мир, смотря на него под другим углом», — заявил Сергей Назаров.

Бесплатная вода и ресурсы: ученый рассказал, зачем человечеству нужно изучать космос
pixabay.com  / 

Вместе с тем ученые ставят различные научные задачи, чтобы можно было изучать космос. Допустим — создать сверхточное зеркало, чтобы рассмотреть какие-то детали на Марсе, потому что он интересен с практической точки зрения. Такие грандиозные цели приводят к развитию технологий и техники, которые потом могут пригодиться в жизни обычных людей.

«Например, производятся какие-то сверхточные зеркала, а потом на их базе начнут делать новые камеры для смартфонов с многократным зумом. То есть те высокие планки и задачи, которые ставят ученые, чтобы изучать космос, постепенно доходят и до жизни обычных людей. Но для этого, как правило, должны пройти десятки лет», — констатировал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что уже в начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду.

космос крым освоение космоса
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