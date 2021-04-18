Внимание к историческим местам Ялты привлекли оригинальным субботником

Жители и гости Ялты провели совместный субботник с представителями Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и местной администрацией на улице Чехова, где находится старинная усадьба русских баронов Меллер-Закомельских. Сейчас в этом здании расположен санаторий «Киев».

Как сообщили местные активисты, его владельцы не вышли на уборку территории, да и вообще не содержат ее в надлежащем виде. Мероприятие было приурочено к Международному дню памятников и исторических мест, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Недавно усадьбу Меллер-Закомельских включили в реестр культурного наследия, откуда она была исключена в 2009 году. Стараниями общественников эту усадьбу удалось спасти, поскольку была угроза ее сноса и строительства на ее месте многоэтажного здания. Но общественность поднялась и отстояла старинное здание. Следующий шаг — мы хотим привлечь внимание к усадьбе и парку, который раньше тоже находился в реестре культурного наследия. Однако за ним не ухаживают, потому что, видимо, денег нет, считают нерентабельным, поскольку все это находится в частных руках. Хозяева хотели это место пустить под застройку высотными зданиями, но общественность Ялты против того, чтобы в историческом центре города появлялись такие объекты. Мы, ялтинцы, выступаем за то, чтобы максимально сохранить исторический облик города», — заявила ФАН Светлана, член сообщества «Чистая Ялта».

На субботник вышли также школьники и студенты. Для них организовали экскурсию по парку и усадьбе и рассказали историю этого места. Участники акции отметили, что после уборки в парке приятнее прогуливаться.

vk.com / «Чистая Ялта»

«Мы вычищали клумбы, газоны — был собран целый КамАЗ мусора, состоящего в основном из веток и листьев. Территория оказалась неухожена, поэтому мы решили привести ее в порядок. Было приятно там находиться, что-то делать для пользы людей, города. Все хотят, чтобы таких мест было больше и они были не в таком состоянии. Для этого и собственники, и администрация должны уделять им должное внимание. Хорошо, что управление ЖКХ к нам прислушивается, помогает необходимым инвентарем и в вывозе мусора. Подобные субботники мы устраиваем практически каждую неделю, иногда совместные с какой-либо организацией или каким-либо сообществом. Также мы очищаем площадки города, которые замусорены, и многие другие места, которые не всегда видны остальным людям», — добавила Светлана.

По словам собеседницы ФАН, приятно, что усилия активистов не проходят даром, что службы ЖКХ идут им навстречу. Также она отметила, что мэр города Янина Павленко поддерживает сообщество, поскольку все понимают, какую важную работу делают активисты «Чистой Ялты».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду.