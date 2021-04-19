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Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке
wikipedia.org  /  Tiia Monto /CC BY-SA 4.0
Общество

Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке

Алупка ― небольшой, но очень живописный и уютный городок, расположившийся в 17 километрах от Ялты ― у самого основания величественной горы Ай-Петри.

Алупка ― небольшой, но очень живописный и уютный городок, расположившийся в 17 километрах от Ялты ― у самого основания величественной горы Ай-Петри. Алупка славится Воронцовским дворцом и парком, об этих достопримечательностях и расскажет ФАН.

Величественный и монументальный — вот те слова, которые приходят на ум, когда стоишь перед Воронцовским дворцом. Шедевр архитектуры романтизма, его строили почти 20 лет, над ним работал британский архитектор Эдвард Блоу, автор замка Вальтера Скотта в Шотландии. Здание дворца удивительно точно повторяет собой очертания виднеющихся гор, при этом сам архитектор ни разу не побывал в Крыму и опирался при создании чертежей лишь на наброски и рисунки близлежащих пейзажей.

«Очень красивое место, великолепный дворцовый комплекс и парковая зона на берегу моря. Все ухожено и отреставрировано. Отличное место для прогулки и отдыха. Есть кафе. Особенно хочется отметить звучание классической музыки, которая очень хорошо гармонирует и дополняет благородную изысканность этого места», — пишет пользователь Сети Илья Карандасов.

Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке
wikipedia.org  / Derevyagin Igor / CC BY-SA 3.0

Отдельного внимания стоит дворцовый парк, над ним работал немецкий садовод-ботаник Карл Кебах, когда еще не было даже проекта самого дворца. Кебах учел все особенности рельефа, климата и местной флоры. Со всего мира привезли порядка 200 видов деревьев и кустов. Он продумал все, и мы можем убедиться в этом, ведь в парке прижились даже самые прихотливые представители флоры и до сих пор радуют посетителей своим видом.

Парк построен по типу амфитеатра и делится на нижний и верхний ярусы: нижний порадует мраморными скульптурами, колоннами, вазами и скамьями — в лучшем стиле итальянских садов эпохи Возрождения; верхний в большей степени сохранил природную естественность, его украшениями послужили скалистые обломки, тенистые пруды, поляны, каскады и гроты. Этот, без преувеличения, шедевр ландшафтной архитектуры вдохновил таких художников, как Исаак Левитан, Василий Суриков, Аристарх Лентулов.

«Нереальные растения, они будто с других планет. Великолепные пейзажи, водопады, озера с лебедями и музей! Мы брали абонемент на пять экспозиций, ездили в течение недели. Я понимаю, что хочу еще раз все посмотреть. Именно там, в художественной галерее, я почувствовала живопись. Плакала перед картинами и не могла оторваться от них», — написала Ольга Зубкевич в Сети.

Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Чалова

Воронцовский дворец и парк неоднократно были увековечены в кинематографе, например, в картинах «Десять негритят» 1987 года и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 2003 года.

На территории проводится девять разных экскурсий. Стоимость посещения для детей, студентов и пенсионеров варьируется от 55 до 200 рублей, для взрослых ― от 110 до 400 рублей, льготные и бесплатные категории граждан при наличии удостоверения лично получают входной билет.

Также есть четыре варианта единого билета, их стоимость для детей от 16 до 18 лет, студентов и пенсионеров варьируется от 300 до 600 рублей, для взрослых ― от 600 до 1100 рублей, льготные и бесплатные категории граждан при наличии удостоверения получают входной билет лично.

На территории дворца есть терминалы безналичного расчета, однако многие посетители рекомендуют иметь при себе наличные. Адрес: Алупка, Дворцовое шоссе, 18.

Ранее ФАН ознакомил своих читателей с главными достопримечательностями Гурзуфа.

крым туризм экскурсии воронцовский парк воронцовский дворец алупка
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