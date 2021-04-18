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Яркие костюмы и невероятные эмоции: в Ялте открылся фестиваль театрального искусства
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Яркие костюмы и невероятные эмоции: в Ялте открылся фестиваль театрального искусства

Яркие костюмы и невероятные эмоции: на театральном фестивале в Ялте выступят актеры ВГИК, МХАТ и ГИТИС.

В Ялте состоялось торжественное открытие Фестиваля студенческого театрального искусства «Сцена-Молодость-Крым». В мероприятии участвуют ученики лучших вузов России: ВГИК, МХАТ, ГИТИС, училища имени Михаила Щепина, института имени Бориса Щукина. Молодые театралы представят насыщенную программу и покажут зрителям различные известные спектакли не только в Ялте, но и в Керчи и Симферополе.

Яркие костюмы и невероятные эмоции: в Ялте открылся фестиваль театрального искусства
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Также в рамках фестиваля будут проведены мастер-классы, заседания круглых столов, конференции и творческие встречи с известными российскими деятелями искусств, передает корреспондент ФАН.

«У нас практически уже нет ни одного пригласительного билета, потому что этот фестиваль уже пользуется огромным спросом. Цель, конечно, популяризировать в Крыму академическое театральное искусство. Это огромное счастье, что пять коллективов собрались в одном месте, делятся своим творчеством. Лучшая молодежь нашей страны, самые талантливые молодые актеры будут в течение недели представлять нам свое искусство. Крым молодеет в театральном деле, в искусстве театра, становится более талантливым и высокообразованным», — заявила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская во время открытия фестиваля.

По ее словам, можно гордиться, что в Крым приехали ректоры лучших творческих вузов и еще целая плеяда талантливых мастеров, доцентов, профессоров — великих людей в своем деле.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что активисты движения «Волонтеры Победы» благоустроили монументы памяти солдат в России и за рубежом.

крым театр фестиваль театрального искусства
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