Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 00:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:25
Шоу-бизнес
Первая жена Борткевича назвала несчастливым третий брак музыканта
00:22
Шоу-бизнес
Рассекреченный Носорог Туриченко раскрыл подробности своего участия в «Маске»
00:21
Происшествия
Соседи дали характеристику погибшим в Новочеркасске подросткам
00:16
Общество
Тамбов отметил 385-летие со дня основания
00:15
Шоу-бизнес
Фото Долиной без фотошопа рассорило ее поклонников
00:11
Общество
Омбудсмен Кузнецова прибыла в Сирию для вывоза российских детей из Дамаска
00:02
Общество
Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке
00:01
Общество
Штат посольства Чехии в Москве сократится до пяти дипломатов
23:55
Общество
Жители Соснового Бора спасли ослабшего детеныша серого тюленя
23:54
Общество
Аэростат с изображением военных наград пролетит над Ставропольем в честь 9 Мая
23:51
Происшествия
Два человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Саратове
23:50
Шоу-бизнес
Певец Кирилл Туриченко расплакался во время прощальной речи в «Маске»
23:50
Происшествия
Жительница Петербурга изрезала ножом девятилетнего сына
23:49
Общество
Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени
23:46
Армия
Минобороны признало эффективность Су-34 для боевой службы в Арктике
23:43
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на седьмую позицию в рейтинге ATP
23:42
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о желтом уровне опасности 20 апреля
23:41
Шоу-бизнес
Валерия назвала имя артиста в костюме Ламы на шоу «Маска»
23:39
Спорт
Аршавин указал на отсутствие новых героев в сборной России после ЧМ-2018
23:25
Шоу-бизнес
Певец Кирилл Туриченко скрывался в костюме Носорога на шоу «Маска»
Все новости
Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева
Общество

Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье

Чтобы мазаться правильной грязью, лучше отправиться в Саки или Евпаторию: там со дна особенного соленого озера добывают лечебные грязи с уникальным составом.

В Крыму лечит не только воздух, но и грязь. Однако любая придорожная пыль полуострова не подойдет. Чтобы мазаться правильной грязью, лучше всего отправиться в город Саки или в Евпаторию. Именно со дна особенного соленого озера добывают лечебные грязи с уникальным составом. В чем заключается их польза, ФАН рассказал эксперт-климатолог Сергей Семенов.

«Крымская грязь обладает уникальным, ни на что не похожим составом. Там есть не только органические вещества — углеводы, жиры, нафтеновые кислоты, но и соединения железа, натрия, калия, магния, кальция. Найдены также микроэлементы — литий, ванадий, а также иттрий. Современные исследования говорят, что сакская грязь включает в себя даже биогенные стимуляторы, а также витамино- и гормоноподобные вещества. Все это при контакте с человеческой кожей, лимфой или даже кровью оказывает определенное воздействие», — рассказал ФАН ученый.

Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье
Федеральное агентство новостей  / Дарья Сергеева

Он добавил, что грязью можно не только мазаться и прикладывать аппликации на разные части тела, но и использовать в виде тампонов, применять при электрогрязевых и бальнеопроцедурах. В первую очередь грязь воздействует на нервные окончания, именно поэтому те, кто ее использовал, говорят о мгновенном снятии боли, например, в ногах.

«Грязь воздействует так, что подавляются воспалительные процессы, улучшается и ускоряется обмен веществ в организме и активизируются его защитные силы. Кожа подтягивается, обретает более здоровый вид, если наносить грязь на лицо. А если на ноги, то они становятся менее болезненными и отечными, уходят артритные боли, утихает радикулит», ― рассказал о наблюдениях пациентов Сергей Семенов.

Лечиться на крымских курортах западного побережья можно еще и рапой ― водой особой солености, которая больше похожа по своему составу на концентрированный раствор хлористого, сернокислого и углекислого натрия, калия, кальция, магния и биологически активных веществ.

Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье
Федеральное агентство новостей  / Дарья Сергеева

После грязевых процедур можно выпить водички из минеральных источников. А еще с ней же можно принять ванну, душ или поплавать в оздоровительном бассейне.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму лечат людей особыми воздушными процедурами и какие масла лучше вдыхать при ароматерапии.

россия крым евпатория саки сакские грязи
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье
Рейтинг@Mail.ru