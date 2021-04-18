Климатолог Крыма рассказал об уникальном воздействии сакских грязей на здоровье

В Крыму лечит не только воздух, но и грязь. Однако любая придорожная пыль полуострова не подойдет. Чтобы мазаться правильной грязью, лучше всего отправиться в город Саки или в Евпаторию. Именно со дна особенного соленого озера добывают лечебные грязи с уникальным составом. В чем заключается их польза, ФАН рассказал эксперт-климатолог Сергей Семенов.

«Крымская грязь обладает уникальным, ни на что не похожим составом. Там есть не только органические вещества — углеводы, жиры, нафтеновые кислоты, но и соединения железа, натрия, калия, магния, кальция. Найдены также микроэлементы — литий, ванадий, а также иттрий. Современные исследования говорят, что сакская грязь включает в себя даже биогенные стимуляторы, а также витамино- и гормоноподобные вещества. Все это при контакте с человеческой кожей, лимфой или даже кровью оказывает определенное воздействие», — рассказал ФАН ученый.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Он добавил, что грязью можно не только мазаться и прикладывать аппликации на разные части тела, но и использовать в виде тампонов, применять при электрогрязевых и бальнеопроцедурах. В первую очередь грязь воздействует на нервные окончания, именно поэтому те, кто ее использовал, говорят о мгновенном снятии боли, например, в ногах.

«Грязь воздействует так, что подавляются воспалительные процессы, улучшается и ускоряется обмен веществ в организме и активизируются его защитные силы. Кожа подтягивается, обретает более здоровый вид, если наносить грязь на лицо. А если на ноги, то они становятся менее болезненными и отечными, уходят артритные боли, утихает радикулит», ― рассказал о наблюдениях пациентов Сергей Семенов.

Лечиться на крымских курортах западного побережья можно еще и рапой ― водой особой солености, которая больше похожа по своему составу на концентрированный раствор хлористого, сернокислого и углекислого натрия, калия, кальция, магния и биологически активных веществ.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

После грязевых процедур можно выпить водички из минеральных источников. А еще с ней же можно принять ванну, душ или поплавать в оздоровительном бассейне.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму лечат людей особыми воздушными процедурами и какие масла лучше вдыхать при ароматерапии.