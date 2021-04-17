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В начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева
Общество

В начале 2023 года Ялта получит первую опресненную воду

Опреснители в Ялте будут готовы к концу следующего года. Об этом корреспонденту ФАН сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

Симферополь, 18 апреля. Опреснители в Ялте будут готовы к концу следующего года. Об этом корреспонденту ФАН сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

«Проектные работы по строительству опреснительной станции в Ялте будут завершены в начале лета текущего года. Срок сдачи в эксплуатацию опреснительной установки назначен на конец 2022 года», — заявил в комментарии Кабанов.

Решение о строительстве опреснительных установок в Крыму было принято в конце 2020 года, когда стало очевидно, что из-за продолжительной засухи на полуострове обеспечить бесперебойную подачу воды населению без применения специальных средств не представляется возможным.

Рассматриваются варианты установки опреснительных станций, помимо Ялты, в Севастополе, Судаке и Саках, однако все варианты пока только рабочие, и конкретики в этом вопросе еще нет.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов настаивает, что без опреснения обеспечить бесперебойное водоснабжения Ялты невозможно.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что опреснение морской воды в Крыму — крайняя мера, и прибегать к ней стоит только в самом крайнем случае.

Причем мнение президента разделяют большинство ученых, общественников и экологов Крымского полуострова, заявляющих о других вариантах решения вододефицита в городах РК. Как минимум сейчас важно заменить и реконструировать старые сети водоснабжения, ведь в некоторых городах трубы износились настолько, что из-за этого теряется от 40 до 70% воды.

крым опреснение
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