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Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева
Общество

Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи

Туристы приезжают в Алушту за лечением в санаториях, пляжным отдыхом, захватывающими пешеходными прогулками и экскурсиями в уникальные дворцы и парки.

Алушта — уютный курортный городок, расположившийся в 36 километрах от Ялты. Туристы приезжают сюда за лечением в санаториях, пляжным отдыхом, захватывающими пешеходными прогулками и экскурсиями в уникальные дворцы и парки. В преддверии будущего курортного сезона ФАН предлагает ознакомиться с главными достопримечательностями города.

Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
wikipedia.org  / Башкатов Віталій / CC BY-SA 3.0

Крымский природный заповедник — уникальнейшее место на полуострове, более 44 тысяч гектаров волшебного крымского леса, расположенного между Алуштой и Ялтой. Место с невероятно умиротворяющей атмосферой. На территории заповедника находится форелевое хозяйство, где за отдельную плату можно половить рыбу, благоустроенные купели, родники со вкусной и полезной водой, которой даже приписывают целебные свойства. Отдельного внимания стоит Музей партизанской славы и Беседка ветров, находящиеся на территории заповедника. Кроме того, здесь можно встретить множество разновидностей птиц, а также оленей, косуль и кабанов.

«Здесь невероятная природа, уникальные виды и несколько очень колоритных, интересных, да и просто фотогеничных локаций. Как минимум один раз здесь стоит побывать», — пишет в своем блоге в Instagram фотограф Макс Рябченко.

Стоимость посещения варьируется — примерно 1200–1400 рублей за экскурсию. Есть возможность индивидуального посещения на своем автотранспортном средстве самостоятельно или в сопровождении гида.

Адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, д. 42.

Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
wikipedia.org  / SunTW / CC BY-SA 4.0

Также ФАН советует посетить имение княгини Гагариной. Оно отличается от остальных крымских подобных мест тем, что своей архитектурой больше напоминает средневековый замок, но в своем — южном — стиле. Архитектура строения уникальна, ведь оно выполнено в разных стилях, но все равно имеет гармоничный вид.

«Все элементы уместно сочетаются, идеально переходят друг в друга — здание просто совершенно. Видно, что возводилось оно с любовью. Это проявляется в симметричности форм, декоративной отделке, цветовой гамме фасада из матовой плитки и оранжевой черепицы. Этот замок — само великолепие», — комментирует сайт курортной сети «Азовский».

Экскурсии по замку не проводятся, но погулять по окрестностям, осмотреть фасад и сделать незабываемые фотографии возможно, вход свободный.

Адрес: г. Алушта, п. Утес, ул. Княгини Гагариной, д. 5.

Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
dolphinarium-alushta.ru  / Алуштинский дельфинарий «Акварель»

Рад приветствовать жителей и гостей полуострова и алуштинский дельфинарий «Акварель». В программе — незабываемое выступление улыбчивых и игривых дельфинов Гены и Гектора и забавных морских котиков. Цена за посещение выступления варьируется от 500 до 1000 рублей и не включает в себя дополнительные услуги, такие как фото или купание с дельфинами. Для детей до 3-х лет в сопровождении взрослых — посещение бесплатно.

Кроме того, в 2021 году на базе алуштинского Центра реабилитации и дельфинария «Акварель» и пансионата «Нева» создана уникальная программа оздоровления детей-инвалидов. Разработанная здесь и запатентованная программа дельфинотерапии является одной из самых передовых среди дельфинариев.

Адрес: Алушта ул. Горького, д. 7Д.

Кстати, как ранее сообщал ФАН, в Алуште на базе парка миниатюр работают над созданием первого на полуострове котопарка и, возможно, он встретит своих первых посетителей уже этим летом.

туризм алушта достопримечательности
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