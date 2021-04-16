Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:48
Весь мир
Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ
20:47
Общество
Победителем международного конкурса World Press Photo стал фотограф из Якутии
20:47
Общество
Бразильские ученые нашли растение для эффективной борьбы с коронавирусом
20:47
Шоу-бизнес
Ангарская вспомнила о травле в 16 лет из-за веса
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
Все новости
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев
Общество

Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса

Застройщик детского лагеря в Форосском парке дает новые обещания.

Уже несколько месяцев в Форосском парке идет строительство детского лагеря. Местные жители сразу отнеслись к нему негативно, активисты не раз выступали против, власти Ялты, муниципальные и Крыма много раз приезжали в парк с проверками. И стороны пришли к договоренностям, согласно которым будут проведены компенсационные высадки, а забор вместо планируемых почти 8 гектаров скроет лишь 3 гектара. Однако что в действительности происходит на стройке сегодня, разбирался ФАН.

Разбитые дороги, деревья в пыли, мусор, засоренные ливневки ― лишь вершина айсберга. В ходе осмотра территории парка комиссия Совета министров Крыма и активистов обнаружила факт уничтожения зеленых насаждений и новую постройку, которой не было в изначальном плане.

Застройщику дали неделю на устранение беспорядка, в противном случае стройку в Форосском парке могут приостановить. В ответ на требование представитель компании-заказчика пообещал навести порядок на территории, очистить ливневки, привести все дороги в надлежащее состояние.

Такие листовки расклеивали активисты, выступающие против строительства
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Тем не менее мэром города Ялта Яниной Павленко на место была вызвана полиция для составления протокола об административном правонарушении. Отметим, что на сегодняшний день уже девять протоколов об админправонарушениях в отношении застройщика. Вместе с этим вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания.

«Также продолжается проведение пяти административных расследований, и в марте уже возбуждено одно уголовное дело следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам незаконного уничтожения зеленых насаждений», — сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РК Алла Архангельская.

Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Уже завтра парк посетят представители Минэкологии, чтобы посчитать нанесенный застройщиком ущерб, также усилит контроль полиция. Кроме того, комиссия из общественников и представителей власти продолжит свои проверки.

«В следующую субботу мы соберемся здесь все вместе на акцию «Защитим Форосский парк». Надо помнить, что еще есть ответственность наша внутренняя, надо жить по совести и убеждению — каждому из нас в жизни придется ответить по мере того, какова лепта каждого», — заявила Янина Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что активисты нашли способ, как добиться для Форосского парка статуса заповедника федерального значения и таким образом остановить стройку.

крым экология застройка форосский парк
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
Рейтинг@Mail.ru