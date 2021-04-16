Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса

Уже несколько месяцев в Форосском парке идет строительство детского лагеря. Местные жители сразу отнеслись к нему негативно, активисты не раз выступали против, власти Ялты, муниципальные и Крыма много раз приезжали в парк с проверками. И стороны пришли к договоренностям, согласно которым будут проведены компенсационные высадки, а забор вместо планируемых почти 8 гектаров скроет лишь 3 гектара. Однако что в действительности происходит на стройке сегодня, разбирался ФАН.

Разбитые дороги, деревья в пыли, мусор, засоренные ливневки ― лишь вершина айсберга. В ходе осмотра территории парка комиссия Совета министров Крыма и активистов обнаружила факт уничтожения зеленых насаждений и новую постройку, которой не было в изначальном плане.

Застройщику дали неделю на устранение беспорядка, в противном случае стройку в Форосском парке могут приостановить. В ответ на требование представитель компании-заказчика пообещал навести порядок на территории, очистить ливневки, привести все дороги в надлежащее состояние.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тем не менее мэром города Ялта Яниной Павленко на место была вызвана полиция для составления протокола об административном правонарушении. Отметим, что на сегодняшний день уже девять протоколов об админправонарушениях в отношении застройщика. Вместе с этим вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания.

«Также продолжается проведение пяти административных расследований, и в марте уже возбуждено одно уголовное дело следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам незаконного уничтожения зеленых насаждений», — сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РК Алла Архангельская.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Уже завтра парк посетят представители Минэкологии, чтобы посчитать нанесенный застройщиком ущерб, также усилит контроль полиция. Кроме того, комиссия из общественников и представителей власти продолжит свои проверки.

«В следующую субботу мы соберемся здесь все вместе на акцию «Защитим Форосский парк». Надо помнить, что еще есть ответственность наша внутренняя, надо жить по совести и убеждению — каждому из нас в жизни придется ответить по мере того, какова лепта каждого», — заявила Янина Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что активисты нашли способ, как добиться для Форосского парка статуса заповедника федерального значения и таким образом остановить стройку.