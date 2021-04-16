Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:48
Весь мир
Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ
20:47
Общество
Победителем международного конкурса World Press Photo стал фотограф из Якутии
20:47
Общество
Бразильские ученые нашли растение для эффективной борьбы с коронавирусом
20:47
Шоу-бизнес
Ангарская вспомнила о травле в 16 лет из-за веса
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
Все новости
Жители Алушты шокированы новым графиком подачи воды
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев
Общество

Жители Алушты шокированы новым графиком подачи воды

Алуштинцы шокированы новым графиком подачи воды. Пользователи Сети активно обсуждают проблему.

Алушта, 16 апреля. С 20 апреля в Алуште вода будет подаваться по новому графику: один раз в сутки, с 18:00 до 23:00. Мэр города сообщила, что для гостиниц и санаториев исключений не будет.

«Уважаемые алуштинцы, прошу вас не реагировать на «сенсационные» заявления в ряде СМИ и соцсетях, что гостиницы и санатории будут получать круглосуточно, а жители города по часам. Отмечу еще раз, что все без исключения будут получать воду одинаково — в установленные графиком часы», — заявила глава администрации города Галина Огнева.

На горячей линии администрации города сообщили, что санаторный комплекс будет обеспечиваться водой за счет собственного запаса, а не централизованной подачи. Это, видимо, и объясняет ранее появившиеся гневные посты местных жителей о том, что экономить планируется на горожанах, а не отелях. ФАН узнал, что о новом графике думают алуштинцы.

«Я работаю с 9 утра до 23:00, плюс дорога час занимает. Заживем!» — пишет пользователь Сети Наталья Тараненко.

«Это просто преступление против определенной группы людей», — комментирует Дмитрий Сафонов.

Жители Алушты шокированы новым графиком подачи воды
pixabay.com  /  PD

Но есть и другое мнение. Некоторые пишут, что понимают принимаемые меры, хоть и сами недовольны этим.

«Что поделать. Патовая ситуация. Прошлогодняя засуха оказалась намного жестче, чем думали. Без туристов Крым не выживет. На чистые дотации крымчан Россия переводить не будет. Остается терпеть, иначе жить будет не на что», — пишет Александр Форман.

Также в обсуждениях под постами начали появляться мемы по данной ситуации и ряд ироничных картинок, однако многим жителям не до шуток ― пользователи Интернета предлагают выходить на улицы и устраивать забастовки. В связи с этим администрации города стоит внимательно изучить ситуацию и, возможно, пересмотреть график, разделив его частично на утро и вечер.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об обещании властей, что вскоре вода в Алушту придет из Партенита: строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть города.

крым алушта
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Жители Алушты шокированы новым графиком подачи воды
Рейтинг@Mail.ru