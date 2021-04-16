Жители Алушты шокированы новым графиком подачи воды

Алушта, 16 апреля. С 20 апреля в Алуште вода будет подаваться по новому графику: один раз в сутки, с 18:00 до 23:00. Мэр города сообщила, что для гостиниц и санаториев исключений не будет.

«Уважаемые алуштинцы, прошу вас не реагировать на «сенсационные» заявления в ряде СМИ и соцсетях, что гостиницы и санатории будут получать круглосуточно, а жители города по часам. Отмечу еще раз, что все без исключения будут получать воду одинаково — в установленные графиком часы», — заявила глава администрации города Галина Огнева.

На горячей линии администрации города сообщили, что санаторный комплекс будет обеспечиваться водой за счет собственного запаса, а не централизованной подачи. Это, видимо, и объясняет ранее появившиеся гневные посты местных жителей о том, что экономить планируется на горожанах, а не отелях. ФАН узнал, что о новом графике думают алуштинцы.

«Я работаю с 9 утра до 23:00, плюс дорога час занимает. Заживем!» — пишет пользователь Сети Наталья Тараненко.

«Это просто преступление против определенной группы людей», — комментирует Дмитрий Сафонов.

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Но есть и другое мнение. Некоторые пишут, что понимают принимаемые меры, хоть и сами недовольны этим.

«Что поделать. Патовая ситуация. Прошлогодняя засуха оказалась намного жестче, чем думали. Без туристов Крым не выживет. На чистые дотации крымчан Россия переводить не будет. Остается терпеть, иначе жить будет не на что», — пишет Александр Форман.

Также в обсуждениях под постами начали появляться мемы по данной ситуации и ряд ироничных картинок, однако многим жителям не до шуток ― пользователи Интернета предлагают выходить на улицы и устраивать забастовки. В связи с этим администрации города стоит внимательно изучить ситуацию и, возможно, пересмотреть график, разделив его частично на утро и вечер.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об обещании властей, что вскоре вода в Алушту придет из Партенита: строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть города.