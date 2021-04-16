Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 16:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:10
Политика
Испугавшийся потерять аудиторию Google согласился устранить нарушения законов России
16:10
Политика
Алексей Журавлев о санкциях: Мы должны ассиметрично отвечать
16:07
Политика
Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca
16:07
Общество
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса может оказаться более заразным
16:06
Армия
Летчики ВВО отработали ночные полеты на вертолетах Ми-8 и Ми-24 в Забайкальском крае
16:05
Политика
Путин обсудил санкции США с постоянными членами Совбеза РФ
16:04
Шоу-бизнес
Беременная актриса Мария Горбань не отказывается от постельных сцен в кино
16:03
Происшествия
Паводок разрушил мост и отрезал от внешнего мира деревню под Ульяновском
16:03
Армия
Морская пехота Каспийской флотилии во время учений уничтожила лагерь с помощью БПЛА
16:02
Политика
Журналист Тим Керби прокомментировал охлаждение отношений РФ и США
16:01
Армия
Экипаж корабля «Дагестан» выполнит пуски ракет «Калибр-НК» на учениях Каспийской флотилии
15:59
Политика
Антон Морозов указал, как следует поступить с Google за блокировку ФАН
15:58
Общество
Жители России смогут получить ИНН в ускоренном порядке за один день
15:57
Политика
США проигрывают схватку с Россией из-за нехватки свободных ресурсов
15:57
Шоу-бизнес
Гвен Стефани поразила фанатов нарядом из клипа 25-летней давности
15:55
Общество
Прокурор попросил суд оставить Белорусских на свободе по делу о наркотиках
15:53
Армия
В Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне
15:52
Общество
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
15:52
Происшествия
Суд приговорил оператора ФБК Зеленского к двум годам колонии за экстремизм
15:51
Происшествия
СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
Все новости
Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
wikipedia.org  /  Public Domain
Общество

Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м

Опираясь на историю, Крым можно считать долгосрочной инвестицией, которая со временем, как и в 19 веке, с лихвой окупит все вложения.

До Манифеста Екатерины II еще несколько веков назад Крым был довольно малонаселенной территорией, и в конце 18 века численность населения полуострова составляла около 150 тысяч человек. Именно это, а также действия России по улучшению условий на полуострове обсудили в рамках пресс-конференции «Манифест Екатерины Великой 1783 года: первая Крымская весна».

«Крым был довольно провинциален. Это была такая глушь, куда ссылали. И поэтому, когда после присоединения Крыма Екатерина стала активно раздавать эти земли, никто не понимал до конца, что с этим делать, потому что освоить даже сегодня горную часть Крыма сложно. А тогда это нуждалось в могущественных романтиках — в Потемкине, потом в Воронцове, незаслуженно всегда забываемом с легкой руки Александра Пушкина: хотя именно благодаря Воронцову Крым стал выглядеть таким, каким мы его видим сегодня: дороги, кипарисы, усадебная культура и все прочее», — сообщил доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат исторических наук Павел Марциновский.

Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В те времена в регионе необходимо было решать множество вопросов, связанных с правом на земельные участки, и этот процесс не прошел без конфликтов, поэтому занял более 30 лет. Вторым сложным моментом было формирование бюджета — важно было сохранить лояльность местных жителей и при этом сформировать современную на тот момент податную систему. Это удалось, и уже через 10 лет сборы казны, несмотря на льготы, увеличились вдвое по сравнению с доходами Крымского Ханства. Был и еще один момент.

«Крым — это удовольствие не для бедных государств, и тогда для того, чтобы переломить отношение к Крыму как к глуши, нужно было, чтобы могущественные вельможи имперские восприняли отношение к Крыму в значительной степени романтическое, а это было очень легко — это было начало 19 века, это было время романтиков, и эти романтики с огромными возможностями, с огромными деньгами создавали свой средиземноморский мир, свою мечту, абсолютно не думая ни о каких экономических эффектах», — подчеркнул историк в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также, проводя параллель с нашим временем, Марциновский отметил, что и сегодняшние инвестиции в полуостров огромны: строятся дороги и мосты, реставрируются памятники, развивается туризм и прочее. Опираясь на историю, он считает Крым длинной инвестицией, которая со временем, как и в 19 веке, с лихвой окупит все вложения.

Напомним, ранее ФАН сообщал об открытии в Ялте строительного форума.

россия крым история
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Шоу-бизнес 13 апреля 2021
Вдова Табакова в слезах покинула церемонию прощания с Эмилем Верником
Новости партнеров
Все новости / Общество / Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
Рейтинг@Mail.ru