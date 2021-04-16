Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м

До Манифеста Екатерины II еще несколько веков назад Крым был довольно малонаселенной территорией, и в конце 18 века численность населения полуострова составляла около 150 тысяч человек. Именно это, а также действия России по улучшению условий на полуострове обсудили в рамках пресс-конференции «Манифест Екатерины Великой 1783 года: первая Крымская весна».

«Крым был довольно провинциален. Это была такая глушь, куда ссылали. И поэтому, когда после присоединения Крыма Екатерина стала активно раздавать эти земли, никто не понимал до конца, что с этим делать, потому что освоить даже сегодня горную часть Крыма сложно. А тогда это нуждалось в могущественных романтиках — в Потемкине, потом в Воронцове, незаслуженно всегда забываемом с легкой руки Александра Пушкина: хотя именно благодаря Воронцову Крым стал выглядеть таким, каким мы его видим сегодня: дороги, кипарисы, усадебная культура и все прочее», — сообщил доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат исторических наук Павел Марциновский.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В те времена в регионе необходимо было решать множество вопросов, связанных с правом на земельные участки, и этот процесс не прошел без конфликтов, поэтому занял более 30 лет. Вторым сложным моментом было формирование бюджета — важно было сохранить лояльность местных жителей и при этом сформировать современную на тот момент податную систему. Это удалось, и уже через 10 лет сборы казны, несмотря на льготы, увеличились вдвое по сравнению с доходами Крымского Ханства. Был и еще один момент.

«Крым — это удовольствие не для бедных государств, и тогда для того, чтобы переломить отношение к Крыму как к глуши, нужно было, чтобы могущественные вельможи имперские восприняли отношение к Крыму в значительной степени романтическое, а это было очень легко — это было начало 19 века, это было время романтиков, и эти романтики с огромными возможностями, с огромными деньгами создавали свой средиземноморский мир, свою мечту, абсолютно не думая ни о каких экономических эффектах», — подчеркнул историк в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также, проводя параллель с нашим временем, Марциновский отметил, что и сегодняшние инвестиции в полуостров огромны: строятся дороги и мосты, реставрируются памятники, развивается туризм и прочее. Опираясь на историю, он считает Крым длинной инвестицией, которая со временем, как и в 19 веке, с лихвой окупит все вложения.

Напомним, ранее ФАН сообщал об открытии в Ялте строительного форума.