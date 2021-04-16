Турции напомнили ситуацию с Кипром в ответ на осуждение воссоединения Крыма с РФ

Москва, 16 апреля. Сенатор Сергей Цеков заявил, что Турция нагнетает ситуацию относительно статуса Крыма под влиянием антироссийского блока, формирующегося США и многими странами Евросоюза. При этом он уверен, что никаких реальных последствий эти заявления иметь не будут, передает он ФАН.

«Я сомневаюсь, что какие-то будут реальные действия по изменению статуса Крыма в пользу Турции — это совершенно исключено. Мне думается, что и в Турции это хорошо понимают», — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Сергей Цеков.

Он также отметил, что, заявляя о незыблемости границ касательно Крыма, в Турции забывают о ситуации с разделением на два государства Кипра, одно из которых признано мировым сообществом, а другое — нет. Цеков считает, что со временем отношение к воссоединению Крыма с Россией будет улучшаться, и разговоры со стороны Турции стихнут.

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Также, обсуждая вопрос правомерности ситуации с Крымом, он напомнил о том, как полуостров вообще оказался в составе Украины.

«То, что произошло в 1991 году со статусом Крыма и его сохранением в составе Украины, это большая несправедливость и большое беззаконие, потому что в 1991 году мы, по действующему законодательству Советского Союза, имели право провести референдум после распада СССР и определиться со своим статусом, где мы: либо мы — на Украине, либо мы — независимое государство, либо мы — в России. Нам такую возможность не дали. Это надо понимать и об этом надо говорить — в мире этого не знают», — подчеркнул сенатор на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат исторических наук Павел Марциновский, также присутствующий на конференции, добавил, что подобные заявления имеют цель воздействовать на современных людей для привнесения в их сознание ощущения чего-то несправедливого в действиях своих оппонентов.

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