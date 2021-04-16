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В Феодосии через пляж проложили трубу и сливали стоки прямо в море
Prt Scr vk.com  /  ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН
Общество

В Феодосии через пляж проложили трубу и сливали стоки прямо в море

ФАН выяснил, как власти города отреагировали на правонарушение.

Феодосия, 16 апреля. В социальных сетях появилась информация о том, что на пляже «Жемчужный» на Черноморской набережной в Феодосии рабочие выкопали траншею, проложили трубу и сливают в море непонятную жижу.

Как оказалось, работы на пляже начались на днях. Само видео появилось накануне, местные жители забили тревогу, побоявшись, что туда скоро начнут стекать и канализационные стоки. ФАН выяснил, что это за работы и приняли ли местные власти меры.

В администрации Феодосии ФАН сообщили, что сотрудники управления муниципального контроля провели рейд и выявили факт незаконной укладки трубы на пляже «Жемчужный» в непосредственной близости к морю. Предположительно, ее протянули для дренажа ливневых вод. Также там заявили, что уже установлено лицо, причастное к нарушению.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол. В данный момент он приступил к устранению выявленных нарушений», — рассказали в администрации города.

Пока готовился этот материал, администрация города сообщила редакции, что нарушение уже устранено.

Ранее в Крыму признали тот факт, что многие памятники стали жертвами массовой застройки, сообщал ФАН.

крым феодосия
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