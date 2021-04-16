В Крыму отпраздновали день освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков

15 апреля жители крымской Алушты отмечают день, когда город освободили от немецко-фашистских захватчиков. Память погибших в ВОВ почтили в Приморском парке у братской могилы партизан.

В честь праздника наладилась даже погода. Под лучами долгожданного солнца в парке собрались люди, чтобы почтить память бойцов, погибших при освобождении города от врага. Дети читали фронтовые письма, звучали военные песни, выступали творческие коллективы, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

«У каждого из нас есть в душе приказ — нести память о тех людях, благодаря которым мы живем под мирным небом. Сегодня ту историю, которую они написали своей кровью, пытаются поменять. Наша главная задача — не позволить этого, а помнить, знать и правдиво передавать свои знания молодому поколению», — заявил председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Алушта была освобождена 77 лет назад. Оккупация длилась с четвертого ноября 1941 года по 15 апреля 1944-го. За годы немецкой оккупации погибли 500 городских жителей, около 200 человек отправили на работы в Германию, туда же увезли все курортное оборудование, из 168 зданий сохранились лишь 34. После освобождения города были организованы курсы по саперному делу, после чего юношам с девушкам пришлось приступить к разминированию алуштинского побережья.

В честь праздника в Алуште прошло открытие Вахты Памяти поколений — Поста №1 и ставшего традиционным для городских патриотических мероприятий автопробега.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Крыму поставили задачу на рекорд — принять десять миллионов туристов за год.