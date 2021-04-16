В Крыму отпраздновали день освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков

15 апреля жители крымской Алушты отмечают день, когда город освободили от немецко-фашистских захватчиков. Память погибших в ВОВ почтили в Приморском парке у братской могилы партизан.
В честь праздника наладилась даже погода. Под лучами долгожданного солнца в парке собрались люди, чтобы почтить память бойцов, погибших при освобождении города от врага. Дети читали фронтовые письма, звучали военные песни, выступали творческие коллективы, передает корреспондент ФАН.
«У каждого из нас есть в душе приказ — нести память о тех людях, благодаря которым мы живем под мирным небом. Сегодня ту историю, которую они написали своей кровью, пытаются поменять. Наша главная задача — не позволить этого, а помнить, знать и правдиво передавать свои знания молодому поколению», — заявил председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Алушта была освобождена 77 лет назад. Оккупация длилась с четвертого ноября 1941 года по 15 апреля 1944-го. За годы немецкой оккупации погибли 500 городских жителей, около 200 человек отправили на работы в Германию, туда же увезли все курортное оборудование, из 168 зданий сохранились лишь 34. После освобождения города были организованы курсы по саперному делу, после чего юношам с девушкам пришлось приступить к разминированию алуштинского побережья.
В честь праздника в Алуште прошло открытие Вахты Памяти поколений — Поста №1 и ставшего традиционным для городских патриотических мероприятий автопробега.
Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Крыму поставили задачу на рекорд — принять десять миллионов туристов за год.