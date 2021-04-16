Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:24
Шоу-бизнес
Носорог «подставил» Неваляшку на шоу «Маска»
08:21
Политика
Глава Сбербанка раскрыл влияние новых санкций США на экономику России
08:17
Общество
Москвичам рассказали, куда прятаться в случае ЧС
08:13
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов из-за дачников
08:08
Политика
Пушков назвал речь Байдена о России «мутными обещаниями»
08:03
Происшествия
ABC: Несколько человек ранены при стрельбе вблизи аэропорта Индианаполиса
08:00
Весь мир
Турция поддержала членство Украины в НАТО
08:00
Общество
Депутат Госдумы Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве
08:00
Украина
Хочет, но не может: почему у Украины никогда не будет ядерного оружия
07:52
Происшествия
Жертвами дорожной аварии в ХМАО стали четыре человека
07:50
Россия
ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
07:49
Общество
Роскосмос подключит ДМС для работников корпорации и их семей
07:41
Общество
В Крыму отпраздновали день освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков
07:26
Россия
Тульская область в огне: масштабные пожары в полях охватили регион
07:22
Общество
Руководитель пермского КВН поборется за кресло депутата Госдумы
07:21
Общество
Новосибирские ученые создали беспохмельный алкоголь
07:19
Общество
Туляк собрал самую крупную в России коллекцию раритетных мотоциклов
07:16
Армия
Первый завод по производству ударных дронов начали строить в России
07:16
Общество
Необычные имена для новорожденных стали чаще выбирать в Приморье
07:05
Общество
Фотомодель Гончарова рассказала об актуальных трендах для выпускного
Все новости
ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко
Россия

ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория

В городе отреставрировали театр кукол «Марионетки», физкультурно-оздоровительный комплекс, построили Дворец спорта.

В Евпатории происходят большие изменения — реставрируются исторические здания, строятся новые объекты, проводится реконструкция спортивных комплексов.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов посетил с рабочим визитом Евпаторию, где проверил ряд новых объектов инфраструктуры города и оценил мероприятия по благоустройству. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В городе проверили отреставрированный театр кукол «Марионетки», физкультурно-оздоровительный комплекс, оценили построенный в 2021 году Дворец спорта города Евпатория, также глава Госсовета принял участие в открытии выставки «Нюрнбергский процесс — без срока давности».

ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Константинов подчеркнул положительную динамику в ходе реализации проектов ФЦП, а также выразил надежду на то, что качество выполненных работ будет соответствовать ожиданиям жителей Евпатории.

ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Отдельно спикер крымского парламента остановился на новом Дворце спорта города Евпатории, построенном в рамках ФЦП по развитию культуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

«Никогда город не имел таких залов. В лучшие времена не имел. Это колоссальный объем инфраструктуры создан. Конечно, нужно наполнить его еще содержанием. Но здесь достаточно людей, способных это организовать. Я думаю, что подавляющее большинство спортивных федераций получат возможность двигаться вперед. Кроме того, сам город получит возможность проводить здесь соревнования любого уровня. Потому что это — международный, мировой уровень. Теперь его надо наполнять содержанием и ждать рекордов для Крыма», — заявил Константинов.

ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В рамках открытия выставки «Нюрнбергский процесс — без срока давности» Константинов пообщался с молодыми евпаторийцами и высоко оценил возможности нового учебно-воспитательного комплекса «Интеграл», включающего в себя общеобразовательную школу, физико-математическую школу и дошкольное детское учреждение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште стартовал XI Всероссийский туристический форум «Открытый Крым», на котором Крыму поставили задачу на рекорд в десять миллионов туристов в год.

евпатория константинов
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Россия / ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория
Рейтинг@Mail.ru