ФАН узнал, как преображается крымская Евпатория

В Евпатории происходят большие изменения — реставрируются исторические здания, строятся новые объекты, проводится реконструкция спортивных комплексов.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов посетил с рабочим визитом Евпаторию, где проверил ряд новых объектов инфраструктуры города и оценил мероприятия по благоустройству. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В городе проверили отреставрированный театр кукол «Марионетки», физкультурно-оздоровительный комплекс, оценили построенный в 2021 году Дворец спорта города Евпатория, также глава Госсовета принял участие в открытии выставки «Нюрнбергский процесс — без срока давности».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Константинов подчеркнул положительную динамику в ходе реализации проектов ФЦП, а также выразил надежду на то, что качество выполненных работ будет соответствовать ожиданиям жителей Евпатории.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Отдельно спикер крымского парламента остановился на новом Дворце спорта города Евпатории, построенном в рамках ФЦП по развитию культуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Никогда город не имел таких залов. В лучшие времена не имел. Это колоссальный объем инфраструктуры создан. Конечно, нужно наполнить его еще содержанием. Но здесь достаточно людей, способных это организовать. Я думаю, что подавляющее большинство спортивных федераций получат возможность двигаться вперед. Кроме того, сам город получит возможность проводить здесь соревнования любого уровня. Потому что это — международный, мировой уровень. Теперь его надо наполнять содержанием и ждать рекордов для Крыма», — заявил Константинов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В рамках открытия выставки «Нюрнбергский процесс — без срока давности» Константинов пообщался с молодыми евпаторийцами и высоко оценил возможности нового учебно-воспитательного комплекса «Интеграл», включающего в себя общеобразовательную школу, физико-математическую школу и дошкольное детское учреждение.

Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште стартовал XI Всероссийский туристический форум «Открытый Крым», на котором Крыму поставили задачу на рекорд в десять миллионов туристов в год.