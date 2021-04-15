В Крыму признали, что объекты культурного наследия стали жертвами массовой застройки

В Крыму насчитывается 4736 объектов культурного наследия, некоторые из них нуждаются в реставрации, многие ― стали жертвами массовой застройки. Какая работа ведется по сохранению крымских памятников рассказали в ходе пресс-конференции «Памятники Крыма: защитить или оптимизировать?»

«На самом деле, очень сильно изменилась сама государственная политика. Для нашего Крыма действительно делается много, для наших объектов культурного наследия делается много. Нужно сказать, что период до 2014 года можно вообще определить, как такие «руины». То есть, делалось очень мало, локально, конечно, проводились какие-то реставрационные работы, но таких масштабных работ, как проводятся сегодня, не было никогда. Мы сегодня видим, какими галопирующими темпами реставрируются объекты федерального значения», ― сообщил председатель комитета Государственного совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Реставрационные работы уже были успешно проведены в Бахчисарайском Ханском дворце, Ласточкином гнезде, доме Дворянского собрания в Симферополе, а к празднованию Дня Победы мая откроются и Митридатские лестницы в Керчи.

«Нужно сказать, с одной стороны у нас огромное богатство, наследие великое, которое нам досталось от наших предков, а с другой стороны, конечно, это очень большие деньги, потому что это не просто строительные работы ― это реставрационные работы. Как говорится, удовольствие очень дорогое, но крайне необходимое», ― подчеркнул Волков на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

На данный момент реставрационные работы идут на многих объектах, в том числе в катакомбах Аджимушкая, картинной галерее Айвазовского, доме-музее Волошина, Романовской гимназии, Симферопольской филармонии. Также реставраторы активно работают над памятниками Великой Отечественной Войны ― их около 100 объектов.

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Кроме того, ведется подготовка документов на реставрацию Массандровского, Ливадийского и Юсуповского дворцов. Это возможно благодаря программам, финансируемым из бюджета.

«Конечно, многое еще предстоит сделать, но очень много позитивного уже сделано. И главное, что есть тенденция к тому, чтобы это все не прекращалось, а только реализовывалось в большем объеме», ― комментирует заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Республики Крым Александр Диденко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тем не менее, есть ряд проблем, которые пока сложно решить из-за нехватки средств. Одна из них ― застройка в непосредственной близости от памятников культурного наследия. Есть множество объектов, которые настолько застроили и перестроили, что памятники, как правило, 19 века, получают статус утерянных и исключаются из перечня памятников культурного наследия. Но, вместе с этим, ведется активная деятельность по выявлению памятников, и с 2014 года в перечень внесено около 300-400 объектов.

«Большое счастье, что есть люди, которые переживают за объекты культурного наследия, а есть такие люди, которые, действительно, сегодня не понимают ценности объектов культурного наследия и делают все для того, чтобы у нас были проблемы», ― сообщает Николай Волков.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Еще одна проблема заключается в том, что лишь 15% памятников на данный момент имеют российские документы. Это значит, что остальные 85% находятся под угрозой.

«В последние годы активно ведется паспортизация памятников археологии, разработка новой документации на памятники по современным требованиям. Это колоссальный, большой шаг вперед, потому что часто оказывалось, что, например, по даже не украинской, а по советской документации, условно говоря, объект находится в 300 метрах к северу от окраины села. Где эти 300 метров к северу? Насколько изменились границы села? С этим возникают постоянные казусы и даже какие-то элементы, связанные с нарушением законодательства в сфере охраны культурного наследия», ― заявил доцент кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат исторических наук Александр Манаев.

Эти, а также ряд других проблем, на полуострове пытаются решить посредством привлечения дополнительного инвестирования. Некоторые объекты культурного наследия продаются в частные руки с четко прописанными обязательствами по реставрированию, в случае неисполнения которых договор купли-продажи может быть расторгнут. Однако внимание таких инвесторов сложно привлечь ко всем нуждающимся в реставрации памятникам ― предпочтение отдают тем, что ближе к морю.

Ранее ФАН рассказывал о реставрации Митридатских лестниц в Керчи, которая велась несколько лет из-за недобросовестных подрядчиков.