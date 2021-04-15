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Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев
Общество

Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки

Жители полуострова озабочены активным строительством, ведущимся на родной земле.

После закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией в Крыму ждут наплыва туристов. Для этого планируется увеличивать номерной фонд, планомерно наращивая объемы имеющихся 5000 до 20000 номеров. Об этом сообщил во время XI  Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, передает корреспондент ФАН с форума.

Наряду с этим, жители полуострова озабочены активным строительством, ведущимся на родной земле. Коренная жительница Крыма выразила беспокойство по поводу сохранения природы и уточнила, за счет каких площадей будет увеличиваться номерной фонд, ведь уже известны случаи, когда заповедные зоны или части парков вдруг становились территориями для частной застройки.

«Точно не за счет парков и природного наследия. У нас есть достаточное количество рекреационных территорий, — ответил Вадим Волченко. — Реализуется строительство туристических кластеров, где за счет государства подводится вся инфраструктура — газ, вода, энергетика. Это свободные территории, не обремененные ничем, с точки зрения природного и культурного наследия. Там выделяются инвестиционные площадки, появляются отельные комплексы с соблюдением всех экологических норм», — говорит министр.

Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки
Prt Scr youtube.com  / Петровы

«И еще один немаловажный объект для дальнейшего расширения – это большое количество законсервированных объектов, которые находятся в плачевном состоянии еще со времен Украины. Они тоже ждут инвесторов. Это наш актив, которые мы обязаны возродить», — подытожил Волченко.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крыму для развития туристической сферы планируется строительство пяти туристских кластеров. Большая часть из них появится в Западном Крыму, потому как именно эта часть Крыма, кроме ЮБК, весьма востребована среди туристов, однако при этом малоразвита: необходимы новые дороги, гостиницы, туристическая инфраструктура.

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