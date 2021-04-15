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Инвестиции в строительство в Крыму: в Ялте открылась международная выставка

Инвестиции в строительство в Крыму: в Ялте открылась международная выставкаВ Крыму состоялось открытие XI международной выставки мебели и специальной строительной выставки при поддержке Министерства экономического развития и Министерства промышленной политики Республики Крым. В мероприятии, которое проходит в ГК «Ялта-Интурист», принимают участие руководители и представители различных компаний, занимающиеся гостиничным бизнесом, строительной сферой, торговлей, передает корреспондент ФАН.

Для предпринимателей это прекрасная площадка, где они обмениваются контактами, налаживают сотрудничество, обсуждают насущные вопросы в сфере, в которой они специализируются, заключают новые выгодные контракты. Именно сегодняшние сделки дадут дополнительный виток экономическому развитию полуострова. Всего здесь представлено около 100 компаний, выставка продлится до 17 апреля.

Инвестиции в строительство в Крыму: в Ялте открылась международная выставка

На протяжении нескольких дней будут проходить специальные мероприятия и конкурсы, чтобы наладить коммуникацию между гостями. Также планируется проведение двух масштабных конференций, где каждый сможет узнать что-то новое.

«Уважаемые гости выставки, участники, мы очень рады, что возобновилась традиция собирать в Крыму подобные мероприятия. За целый год мы устали от онлайн-общения, и хотелось бы вести диалог вживую. Мы с удовольствием сегодня будем встречаться с представителями других субъектов, которые приехали к нам в гости.

Надеюсь, что эта площадка, на которой мы сегодня собрались, даст старт дальнейшему развитию не только экономическим, но и дружественным взаимоотношениям между представителями субъектов нашей замечательной страны», — заявила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

Известно, что завтра стартует основная программа, участие в которой примут представители Совета министров Республики Крым, Комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, Министерства строительства и архитектуры РК. Одна из основных тем форума — «Семь причин инвестировать в строительную отрасль Крыма».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Симферополь засадят красивыми цветами.

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