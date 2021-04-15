Инвестиции в строительство в Крыму: в Ялте открылась международная выставка

В Крыму состоялось открытие XI международной выставки мебели и специальной строительной выставки при поддержке Министерства экономического развития и Министерства промышленной политики Республики Крым. В мероприятии, которое проходит в ГК «Ялта-Интурист», принимают участие руководители и представители различных компаний, занимающиеся гостиничным бизнесом, строительной сферой, торговлей, передает корреспондент ФАН.

Для предпринимателей это прекрасная площадка, где они обмениваются контактами, налаживают сотрудничество, обсуждают насущные вопросы в сфере, в которой они специализируются, заключают новые выгодные контракты. Именно сегодняшние сделки дадут дополнительный виток экономическому развитию полуострова. Всего здесь представлено около 100 компаний, выставка продлится до 17 апреля.

На протяжении нескольких дней будут проходить специальные мероприятия и конкурсы, чтобы наладить коммуникацию между гостями. Также планируется проведение двух масштабных конференций, где каждый сможет узнать что-то новое.

«Уважаемые гости выставки, участники, мы очень рады, что возобновилась традиция собирать в Крыму подобные мероприятия. За целый год мы устали от онлайн-общения, и хотелось бы вести диалог вживую. Мы с удовольствием сегодня будем встречаться с представителями других субъектов, которые приехали к нам в гости. Надеюсь, что эта площадка, на которой мы сегодня собрались, даст старт дальнейшему развитию не только экономическим, но и дружественным взаимоотношениям между представителями субъектов нашей замечательной страны», — заявила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

Известно, что завтра стартует основная программа, участие в которой примут представители Совета министров Республики Крым, Комитета Госсовета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, Министерства строительства и архитектуры РК. Одна из основных тем форума — «Семь причин инвестировать в строительную отрасль Крыма».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Симферополь засадят красивыми цветами.