В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона

Курортный сезон в Крыму стремительно приближается, и во всех сферах к нему начинают активно готовиться. После отмены полетов в Турцию на полуостров решило прилететь еще больше туристов.

Цены на отдых

Цены на отдых в Крыму вырастут незначительно. По крайней мере, так обещают в минкурортов республики, хотя местные жители давно заметили рост цен на рынках, когда перед летом все овощи и фрукты дорожают. О стоимости товаров и услуг в других сферах рассказали в ведомстве.

«Мы уже встречались со всеми крупными предприятиями курортной сферы в формальной и неформальной обстановке. Я уверен, что коллеги нас услышат: цены значительно повышаться не должны», — сообщает министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Цены не повысятся или вырастут незначительно в таких сегментах, как санатории и малые отели уровня двух звезд. В трехзвездочном сегменте стоимость повысится ощутимо, а в люксовом — значительно.

«На самом деле, многие топовые отели начинают даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019–2020 годами, но из-за высокого спроса цены поднимаются», — поясняет Волченко.

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Ограничение водоснабжения

Для проведения успешного курортного сезона в Крыму делается многое: например, для жителей Алушты со следующей недели ужесточится график подачи воды.

«Сейчас мы переходим на более жесткие графики, чтобы исключить дефицит воды во время курортного сезона. Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов», — сообщила глава администрации города Галина Огнева в рамках форума «Открытый Крым».

Она также объяснила, что система водоснабжения Алушты расположена на возвышенности относительно местоположения санаторно-курортного комплекса. Это гарантирует наличие воды у последнего, так как все ее потоки идут в нижнюю часть. При этого глава города обещает, что вскоре вода в Алушту придет из Партенита: сейчас как раз строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть города.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

Однако туристов, похоже, напряженная обстановка с водой не пугает.

«На майские праздники четырех-пятизвездочные отели разобраны все, остаются еще трехзвездочные. Ялта разобрана вся, Алушта — больше половины, но есть Феодосия, Судак», — заявил глава комитета по туризму и курортам Алексей Черняк.

Ранее ФАН сообщал, что возможности Крыма поразили экспертов туристической сферы.