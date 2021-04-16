Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 00:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:48
Общество
Москвичам назвали самое комфортное время для поездок за город в пятницу
00:44
Общество
Востребованность страховки от COVID-19 и клещей возросла в Подмосковье
00:38
Политика
ЕС отказался от введения санкций в отношении суверенного долга РФ
00:37
Общество
Генеральный секретарь СЕ рассказала об интересе европейцев к Гагарину
00:33
Политика
Байден признал Россию великой державой
00:32
Технологии
Google Earth представил возможность увидеть изменения Земли за последние 37 лет
00:29
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал своей борьбе с комплексами
00:19
Общество
Авторы «Игры престолов» могут переснять финал сериала
00:18
Политика
Байден заявил о нежелании вводить новые санкции против РФ
00:13
Политика
Байден: США рассматривают вариант введения санкций против «СП-2»
00:12
Политика
Байден раскрыл детали разговора с Путиным о передвижениях войск РФ
00:12
Политика
Байден выразил надежду на совместную работу США и России
00:10
Россия
В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
00:08
Политика
Байден предложил Путину очную встречу в Европе
00:05
Политика
Байден положительно охарактеризовал беседу с Путиным
23:58
Общество
Авторы хоррора «Крик — 5» разработали несколько вариантов сценария
23:38
Общество
Умерла звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Светлана Алексеева
23:35
Политика
Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ
23:22
Технологии
Пользователи Windows 7 получили свежее обновление от Microsoft
23:20
Технологии
Mercedes-Benz презентовал новый электрический седан EQS
Все новости
В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
Федеральное агентство новостей  / 
Россия

В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона

Сейчас город переходит на более жесткие графики, чтобы исключить дефицит воды во время курортного сезона.

Курортный сезон в Крыму стремительно приближается, и во всех сферах к нему начинают активно готовиться. После отмены полетов в Турцию на полуостров решило прилететь еще больше туристов.

Цены на отдых

Цены на отдых в Крыму вырастут незначительно. По крайней мере, так обещают в минкурортов республики, хотя местные жители давно заметили рост цен на рынках, когда перед летом все овощи и фрукты дорожают. О стоимости товаров и услуг в других сферах рассказали в ведомстве.

«Мы уже встречались со всеми крупными предприятиями курортной сферы в формальной и неформальной обстановке. Я уверен, что коллеги нас услышат: цены значительно повышаться не должны», — сообщает министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Цены не повысятся или вырастут незначительно в таких сегментах, как санатории и малые отели уровня двух звезд. В трехзвездочном сегменте стоимость повысится ощутимо, а в люксовом — значительно.

«На самом деле, многие топовые отели начинают даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019–2020 годами, но из-за высокого спроса цены поднимаются», — поясняет Волченко.

В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
pixabay.com  / 

Ограничение водоснабжения

Для проведения успешного курортного сезона в Крыму делается многое: например, для жителей Алушты со следующей недели ужесточится график подачи воды.

«Сейчас мы переходим на более жесткие графики, чтобы исключить дефицит воды во время курортного сезона. Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения. У нас не будет с этим проблем. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов», — сообщила глава администрации города Галина Огнева в рамках форума «Открытый Крым».

Она также объяснила, что система водоснабжения Алушты расположена на возвышенности относительно местоположения санаторно-курортного комплекса. Это гарантирует наличие воды у последнего, так как все ее потоки идут в нижнюю часть. При этого глава города обещает, что вскоре вода в Алушту придет из Партенита: сейчас как раз строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть города.

В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
Пресс-служба Минкурортов Крыма  / 

Однако туристов, похоже, напряженная обстановка с водой не пугает.

«На майские праздники четырех-пятизвездочные отели разобраны все, остаются еще трехзвездочные. Ялта разобрана вся, Алушта — больше половины, но есть Феодосия, Судак», — заявил глава комитета по туризму и курортам Алексей Черняк.

Ранее ФАН сообщал, что возможности Крыма поразили экспертов туристической сферы.

крым курорт алушта туристический сезон водообеспечение
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Россия / В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
Рейтинг@Mail.ru