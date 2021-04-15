В ДТП с легковушками в Крыму пострадали четыре человека

Судак, 15 апреля. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Daewoo Lanos произошло в селе Дачное городского округа Судак. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Дежурная смена специалистов ГКУ РК «Крым-СПАС», а также скорая выехали к месту происшествия немедленно. Спасатели приняли соответствующие противопожарные меры, работы по деблокации не проводились. Пострадавших доставили в приемный покой местной больницы.

Это не первое ДТП в районе за последние дни. Ранее ФАН сообщал о двух легковушках, также столкнувшихся в Судаке.