В Крыму рассказали, какие вопросы с водоснабжением в рамках ФЦП уже решены

Крым уже который год переживает засуху и отсутствие обильных дождей, из-за чего пострадало сельское хозяйство и некоторые другие отрасли экономики. Сегодня в РК пытаются в рамках реализации ФЦП решить эту проблему и обеспечить жителей полуострова пресной водой.

Как заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов, на решение проблем вододефицита и водоотведения Республике Крым было выделено с начала выполнения государственной программы 165 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых сегодня уже реализованы, а также на постройку 14 объектов водообеспечения, два из них уже введены в эксплуатацию.

В минстрое РК рассказали ФАН об этих двух объектах водообеспечения: речь о строительстве системы водоподачи в восточной части Крыма, в том числе строительного тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал (введен в августе 2018 года).

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Также в декабре 2018 года было произведено техническое перевооружение НС №3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище Республики Крым. Всего на реализацию 14 объектов водообеспечения заложено 34,7 млрд рублей.

Вместе с тем в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым нам сообщили, что в настоящий момент введено в эксплуатацию уже четыре объекта водоснабжения. Так, в 2018 году построили сети водоснабжения застройки с. Строгановка Симферопольского района, а в 2020 году была произведена реконструкция Ленинской системы групповых водоводов.

Построен водовод от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла; произведена реконструкция системы водоснабжения с. Оленевка. Кроме того, были введены четыре объекта водоотведения в Саки, Керчи и два в Симферополе.

Напомним, ранее ученый назвал недостатки способа добычи воды для Крыма, отметив, что метод опреснения устарел.