В СК Крыма опровергли информацию о «зверски убитом мужчине» в Бахчисарайском районе

Бахчисарай, 15 апреля. В одной из групп в соцсетях, где часто сообщается о серьезных происшествиях и ДТП, утром, 15 апреля, появилась информация о якобы зверском убийстве в селе Вилино Бахчисарайского района Крыма. Сообщается, что мужчина 45-50 лет был убит, а затем расчленен и оставлен возле школы № 1. Как заявили ФАН в Следственном комитете по РК, новость не соответствует действительности.

«Информация не соответствует действительности. Более того, будут направлены сведения в соответствующие органы для принятия мер в отношении данного сообщества, которое подобными методами в очередной раз пытается накрутить себе подписчиков, дестабилизируя распространением недостоверной информации обстановку в районе», ― сообщает представитель Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополь.

Авторы ложной информации призывали привлечь внимание общественности и «дать огласку этому беспределу».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в СК начали проверку после гибели подростка в Крыму.