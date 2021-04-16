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Одессит высмеял переживания Украины о «нападении РФ» ради получения воды для Крыма
Федеральное агентство новостей  / 
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Украина

Одессит высмеял переживания Украины о «нападении РФ» ради получения воды для Крыма

Перебравшийся в Крым одесский антимайдановец высмеял представления украинского министра обороны о методах ведения современной войны.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что российские войска могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. Так он высказался накануне во время выступления в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе. Кроме того, Таран сказал, что от ВС РФ стоит ждать серьезных военных провокаций в 2021 году.

Бывший антимайдановец, переехавший в Крым после событий в Одессе 2014 года, в разговоре с ФАН откровенно высмеял заявления Тарана.

«Ну, во-первых, провокации и теракты на границе с Крымом регулярно пытается устроить Украина, и это всем прекрасно известно. Достаточно вспомнить подрывы ЛЭП в 2014 году, продуктовую и водную блокаду. Это не говоря о тех терактах, которые удалось предотвратить ФСБ», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Одессит высмеял переживания Украины о «нападении РФ» ради получения воды для Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

А по поводу вторжения ради захвата «великой украинской дамбы» хочу напомнить господину Тарану, что войны уже не ведутся на мушкетах и плотными построениями, как при Наполеоне. Вторгаться на вражескую территорию крупными соединениями для поражения штучного объекта уже не нужно. Сейчас для разрушения этого «чуда свидомой инженерии» достаточно случайного попадания одной ракеты «Калибр», — отметил бывший антимайдановец.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что в 2014 году Украина неоднократно обстреливала территорию России тяжелой артиллерией. В частности атаке подвергались приграничные лагеря с беженцами из Донбасса. 

Ранее ФАН сообщал о том, что политолог Александр Роджерс призвал признать Украину террористическим государством из-за непрекращающихся попыток устроить теракты в Крыму.

россия украина крым дамба
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