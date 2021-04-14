Симферополь засадят красивыми цветами: «Горзеленхоз» готов удивить новыми сортами

Ежегодно весной крымские города украшают сотни тысяч цветов. Как происходит озеленение крымской столицы, какими цветами запестрит город в этом году и сколько крупномеров готовят к высадке этой весной? Это и многое другое корреспонденту ФАН рассказали в симферопольском «Горзеленхозе».

Предприятие МБУ «Горзеленхоз» создано в Симферополе в 2014 году, но фактически оно находится на месте уже более 60 лет. Меняются названия и руководители, но теплицы остаются частью города. Именно для украшения Симферополя здесь ежегодно выращивают десятки тысяч самых разных растений.

Общая площадь помещений составляет около 4 тыс. кв. м. Главное помещение сотрудники в шутку называют «святая святых»: именно здесь проращивают семена и получают первые ростки при соблюдении определенной температуры и влажности.

После того как семена прорастили, их с помощью пинцета пересаживают. Это довольно кропотливая работа: каждый куст нужно пересаживать аккуратно, чтобы не повредить корневую систему или неокрепшую зелень молодых ростков. После пикировки растения перемещают в другие помещения — в зависимости от их морозостойкости. Например, виолу хранят в теплицах, где температура такая же, как и на улице. А петунию — только в прогреваемых помещениях, где поддерживается температура в 31ºC.

Помимо собственноручно выращенных растений, на территории предприятия можно увидеть и огромные деревья. Это закупленные в питомниках крупномеры, высаживать которые предстоит также сотрудникам «Горзеленхоза». Этой весной, по данным предприятия, в Симферополе планируется высадить порядка 6000 деревьев и кустарников. Заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова рассказала корреспонденту ФАН, что при выборе плана озеленения работники чаще всего склоняются не к точечному озеленению, а комплексному.

«Мы озеленили улицу Мира, сейчас делаем Гурзуфскую улицу, там был пустырь, а жители давно просили зеленую зону. Сейчас высадили деревья, потом будут еще березы, потом — живая изгородь, чтобы можно было гулять», — пояснила Мария Бороненкова.

Но самая большая задача сотрудников «Горзеленхоза» каждой весной — украсить город цветами. Работа в этом направлении начинается еще в марте, к началу мая город уже должен цвести. Так, на сегодняшний день уже высажены виолы. А вот посадка остальных растений начнется сразу после последних заморозков.

К 9 Мая в Сквере Победы традиционно высадят красные тюльпаны в виде звезды и георгиевскую ленту из нарциссов. Остальные дизайн-проекты пока остаются сюрпризом, их каждый год разрабатывают уже непосредственно перед высадкой.

Летом 2021 года симферопольцы смогут любоваться в городе такими цветами как петуния, сальвия, тагетесы разных цветов, гоцания и др. А вот гвоздика в этом году в столице Крыма будет высажена впервые.