Стали известны детали проведения школьных экзаменов в 2021 году

В 2021 году в программу проведения государственной итоговой аттестации внесены некоторые изменения, связанные с санитарно-эпидемиологическими условиями уходящего учебного года. О них крымчанам рассказали в ходе пресс-конференции «Особенности проведения государственной итоговой аттестации — 2021».

В этом году для получения аттестатов лица, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, выпускники средних профессиональных (СПО) учреждений, а также дети с особенностями здоровья будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русский язык и математика. Другие предметы (по выбору) эти подростки сдавать не будут. Для учеников организуют пункты проведения экзаменов, также с видеонаблюдением. Предусмотрены резервные сроки в июне и сентябре.

Лица, планирующие поступление в высшие учебные заведения, среди которых выпускники СПО и выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, в обязательном порядке сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, а также предметы по выбору, необходимые для поступления в то или иное высшее учебное заведение.

«Нашим выпускникам дается возможность перерегистрироваться и поменять перечень предметов. Это особенность этого текущего года. Поменять экзамен и форму проведения — то есть ЕГЭ или ГВЭ — можно не менее, чем за две недели до начала экзаменов», — сообщила заместитель начальника управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования минобразования РК Марина Чайка на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Сроки проведения ЕГЭ: с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

Сроки проведения ГВЭ: 25 и 28 мая, резервные даты — 8 и 16 июня, также предусмотрена возможность пересдачи в сентябре.

Изменения также коснулись порядка выдачи медалей и аттестатов с отличием.

«По особым условиям этого года для получения медали необходимы высшие итоговые баллы по всем предметам за 10 и 11 классы, получить по ЕГЭ по русскому языку не менее 170 баллов и сдать на минимальном уровне все предметы по выбору», — сообщает Чайка.

Если выпускник сдает ГВЭ, от него также требуется не менее 170 баллов по математике. Кроме того, в этом году повысился минимальный балл для поступления в вузы. Для девятиклассников обязательными являются два экзамена: русский язык и математика, а также контрольная работа.

«Контрольные работы будут проводиться по технологии основного государственного экзамена (ОГЭ), но хочу сразу всех успокоить, что это все-таки контрольная работа. Прежде всего она будет проходить в своих школах, обучающиеся будут писать контрольные работы исходя из того времени, которое определено для каждого учебного предмета. Они выбирают только один предмет, по нескольким предметам не предусмотрено проведение работы. Резервные дни тоже не предусмотрены», — сообщил директор Центра оценки и мониторинга качества образования Республики Крым Максим Доненко.

Контрольные работы будут проводиться также в школах, результаты станут известны через десять дней после написания. Работа не влияет на получение аттестата, а также не является допуском к ГИА.

Сроки проведения ГИА: по русскому языку — 24 и 25 мая, по математике — 27 и 28 мая. Также предусмотрены резервные дни: 8 и 30 июня —для русского языка, 16 июня и 2 июля — для математики. Дополнительные резервные даты — с 3 по 17 сентября.

Ранее ФАН рассказывал, сколько родители российских школьников тратят на репетиторов.