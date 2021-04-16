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Эксперт по недвижимости раскрыл проблемы местных жителей, сдающих квартиры в Крыму
ТАСС  /  Лев Федосеев
Общество

Эксперт по недвижимости раскрыл проблемы местных жителей, сдающих квартиры в Крыму

Эксперт по работе с недвижимостью рассказала ФАН несколько секретов, как сдать квартиру и остаться чистым перед соседями и государством.

Для больших семей или уютного отдыха в Крыму и в Севастополе активно сдаются квартиры посуточно. Уже сейчас свободных дат у владельцев таких квартир на лето 2021 остается все меньше. Однако не только туристы сталкиваются с проблемами поиска жилья и заселения.

Трудности могут возникнуть и у жителей частного сектора, сдающих в аренду жилье. Ведь можно впустить домой «неправильных» квартирантов, поселить мошенников, оказаться в ссоре с соседями и государством. ФАН выяснил у эксперта посуточной аренды, как избежать всего этого сдающим жилье крымчанам.

Эксперт по недвижимости раскрыл проблемы местных жителей, сдающих квартиры в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Сотрудник крупного агентства недвижимости Софа Таурбаева помогает как туристам обрести временное, но уютное пристанище, так и местным жителям сдавать его. Как она говорит, хорошее жилье в Крыму не застаивается, однако есть несколько секретов, как сделать так, чтобы квартиры оставались привлекательными для отдыхающих на протяжении всего сезона.

«Мы всегда предлагаем перед сезоном немного освежить ремонт в квартире: где-то требуется косметический, где-то — достаточно вызвать хороший клининг. Также советуем пригласить фотографа недвижимости. Если он профи, то даже из «бабушкиной» квартиры может выйти привлекательный вариант. А если жилье хорошее, то такой профессионал сделает из него просто конфетку», — рассказала ФАН Таурбаева.

Эксперт по недвижимости раскрыл проблемы местных жителей, сдающих квартиры в Крыму
freepik.com  / Designed by teksomolika

Также эксперт посоветовала перед сдачей уладить все финансовые вопросы: оплатить счета и не оставлять долгов за услуги. Также стоит предупредить соседей об аренде: при хороших взаимоотношениях можно оставить им дубликат ключей и свой номер для оперативной связи.

«Мы предлагаем страховать квартиру. Да, это дополнительные траты, на которые идут не все, однако страховые компании сегодня предлагают множество продуктов от 600 рублей. Можно просто застраховать недвижимость от пожара или потопа, и это сохранит владельцу куда большую сумму», — продолжила эксперт.

Эксперт по недвижимости раскрыл проблемы местных жителей, сдающих квартиры в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Чтобы остаться в ладах с государством, Софа Таурбаева советует клиентам не уходить в тень, а напротив — узаконить свою занятость. Сейчас для этого в Крыму и Севастополе можно оформить самозанятость.

«Платить или не платить налоги — каждый решает для себя сам. Раньше многие не платили, потому что это было 13%. Однако сейчас, когда у нас можно оформить самозанятость, налог составляет лишь 4%. И это намного дешевле, чем платить штрафы, если на вас нажалуются небезразличные соседи. Например, если вы сдаете квартиру за 3000 в сутки, то за десять дней проживания в ней туристов государству вы отдадите 1200 рублей, 28 800 — останутся в вашем кошельке», — резюмировала эксперт.

Также она добавила, что не лишним будет заключать с жильцами договор. Простую форму можно скачать из интернета, к договору можно приложить копию паспортов жильцов. Этот юридический документ сможет защитить обе стороны, если возникшие претензии придется обсуждать в суде.

Напомним, ранее глава минкурортов Крыма рассказал, что в тени сегодня находятся порядка 140 000 номеров в частных гостиницах и квартирах, которые никак не облагаются налогами. 

крым аренда квартир посуточно
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